



Комиссия Парламентского собрания союза Беларуси и России по информационной политике предложила вышестоящим органам этого объединения отменить роуминговую наценку на телефонные разговоры между странами. Это может случиться уже 2 апреля — в эту дату отмечается день единения народов России и Беларуси.





«В связи с нарастающими информационными вызовами сегодняшнего дня и необходимостью сближения народов Союзного государства отмена роуминга — реальный инструмент углубления интеграционных процессов. По мнению парламентариев, в связи с нарастающими информационными вызовами отмена роуминга станет реальным инструментом углубления интеграционных процессов. Профильным министерствам предложено в возможно короткий срок завершить работу по отмене роуминга в Союзном государстве», — сказано в решение комиссии.

С 1 ноября 2020 года роуминговые тарифы на входящие и исходящие вызовы, SMS и интернет на территории Союзного государства России и Беларуси были снижены в несколько раз — так, интерконнект подешевел с 30 центов до 1,5 цента за минуту разговора. 31 декабря 2020 года должен был завершиться тестовый режим эксплуатации каналов связи для роуминга между двумя странами, но он был продлён ещё на год. Несмотря на это, цены за услуги сотовых операторов в Беларуси и в России при нахождении абонента в роуминге приблизились к домашнему тарифу.





