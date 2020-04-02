В среднем россияне используют в два раза меньше подписок на онлайн-кинотеатры, чем жители США. Такие подсчеты были впервые проведены в РФ, а результатами исследования поделилась компания J’son & Partners Consulting.



Согласно информации, российские пользователи за 2019 год в среднем использовали 1,15 подписок на различные видеосервисы. За тот же период времени в США эта цифра составила в среднем 2,01.



Директор J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов сообщил, это обусловлено тем, что в России пользователи только начинают привыкать платить за контент. По его прогнозам в дальнейшем ожидается рост видеосервисов в РФ, поскольку этому способствует появление эксклюзивного контента, который выходит в различных онлайн-кинотеатрах.



Отмечается, что рост рынка видеосервисов за 2019 год составил 65,7% и достиг отметки в 41,2 миллиарда рублей. В прошедшем году подписки принесли онлайн-кинотеатрам 31,6% от общей выручки, а в 2018 году этот показатель составлял 24,2%.





