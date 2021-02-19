Согласно отчету International Data Corporation (IDC) о продажах смартфонов в России, в четвертом квартале 2020 года Apple продала больше смартфонов, чем Xiaomi, Realme и Honor. Кроме того, впервые с начала 2018 года Apple установила рекорд по штучным продажам, заняв 19,1% российского рынка.В IDC отмечают, что второй квартал 2020 года отличался снижением показателей продаж смартфонов и в денежном, и в количественном выражении — причиной тому являлась самоизоляция. В третьем квартале спрос на модели бюджетного и среднего сегмента начал расти, а в четвертом Huawei и Honor сильно сократили поставки. Примерно в то же время Apple провела презентацию линейки iPhone 12 — эти модели оказались очень популярными и дали компании примерно половину квартальной выручки. В результате Apple поднялась на второе место в рейтинге продаж, сместив Xiaomi на третье с их показателем в 14,8%. И это несмотря на то, что iPhone 12 mini уже назвали самым непопулярным из линейки, а некоторые эксперты вообще предсказывают возможное прекращение его производства.Лидером продаж в РФ в штуках пока остается Samsung — самой успешной моделью по соотношению цены к возможностям аналитики считают Galaxy A51.В 2020-м году резко вырос спрос на смартфоны с большой диагональю — например, по итогам четвертого квартала девайсы с 6,5’’ экранами составляют почти половину от всех проданных в стране смартфонов. Еще в 2019 году их доля была не более четверти.