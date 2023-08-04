Российские онлайн-кинотеатры взвинтили стоимость подписки. Что случилось?

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Треть российских видеосервисов подняли стоимость подписки за последний год. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование TelecomDaily.



Согласно источнику, подорожание настигло пользователей «Кинопоиска», KION и Premier. Цифры ощутимые: к примеру, стоимость ежемесячной подписки на «Кинопоиск» возросла на 50% по сравнению с тем же периодом 2022 года и сейчас стоит 299 рублей. При этом пресс-служба сервиса говорит, что ценник не повышали — просто был отменен базовый тариф за 199 рублей и остался лишь более дорогой «Мульти».







KION, который принадлежит мобильному оператору МТС, поднял стоимость на 25% год к году и сейчас просит за подписку 249 рублей в месяц. Представители сервиса объяснили это стремлением «соответствовать запросам аудитории», для чего каталог постоянно пополняется в том числе уникальным контентом — как следствие, растет и ценник.



Что касается Premier, то удорожание его подписки также составило 50% и сейчас она продается за 299 рублей в месяц. При этом платить больше будут только новые пользователи — для уже имеющейся базы клиентов пока сохраняется старый тариф. Сервис объяснил удорожание тем, что на рынке «давно наблюдается рост цен как на производство контента, так и на программное обеспечение и другие IT-технологии, необходимые для работы сервисов».



Онлайн-кинотеатры Okko, Wink, «Иви» и «Амедиатека» не меняли цену в последний год, а «Триколор Кино и ТВ» даже снизил стоимость до 149 рублей в месяц.