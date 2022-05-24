Российские власти опять заговорили о создании аналога App Store. Как думаете, получится?





По сведениям «Интерфакса», премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России создаётся замена магазину приложений App Store, и она станет обязательной для предустановки на смартфоны, предназначенные для российского рынка. Необходимость создания такого магазина, как считает Мишустин, появилась из-за ограничений, с которыми столкнулись пользователи смартфонов в России.





«До недавнего времени в телефоне можно было установить любой полезный контент — от спортивных приложений до курсов иностранных языков, точных наук. Однако этот передовой сегмент тоже оказался зависим от политической конъюнктуры, от санкционной одержимости», — сказал Мишустин.