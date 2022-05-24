App Store Импортозамещение

Российские власти опять заговорили о создании аналога App Store. Как думаете, получится?

Александр



По сведениям «Интерфакса», премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России создаётся замена магазину приложений App Store, и она станет обязательной для предустановки на смартфоны, предназначенные для российского рынка. Необходимость создания такого магазина, как считает Мишустин, появилась из-за ограничений, с которыми столкнулись пользователи смартфонов в России.

«До недавнего времени в телефоне можно было установить любой полезный контент — от спортивных приложений до курсов иностранных языков, точных наук. Однако этот передовой сегмент тоже оказался зависим от политической конъюнктуры, от санкционной одержимости», — сказал Мишустин.

Несколько дней назад в России был запущен магазин приложений NashStore, он работает только на Android. Google позволяет устанавливать на Android-смартфоны приложения из сторонних источников, а на iPhone такой возможности нет из-за ограничений iOS. Возможно, российские власти планируют обязать Apple убрать эти ограничения, но представляется крайне маловероятным, что компания пойдёт на такой шаг, тем более, что она прекратила поставки своей продукции в Россию и уже не заинтересована в нашем рынке.

Несмотря на то, что в России не получится создать полноценный аналог App Store, остаётся возможность перенять опыт Ирана, который тоже находится под санкциями. В этой стране на iPhone доступен государственный сайт с каталогом веб-версий местных сервисов. Также не исключено, что VK добавит удалённые из App Store приложения в каталог своих мини-приложений, но в этом случае VK рискует лишиться своего собственного приложения в App Store.

10
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Lenta.ru
Cсылки по теме:
Как сохранить iOS-приложение «про запас» и установить его в любой момент
В Иране уже есть аналог App Store. В России может появиться такой же
Государственный аналог Play Маркета может появиться на всех Android-смартфонах в России

Рекомендации

Рекомендации

Отключит ли Apple наши iPhone, iPad и Mac в России? Разбираемся
Как платить картой и смартфоном, если Россию отключат от Visa и MasterCard? Выход есть
Госдума официально сообщила, будет ли Apple блокировать iPhone, iPad и Mac в России
GitHub собирается отключить Россию от исходников. На них работает весь отечественный софт

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–471
n0mer
Запихнуть в это стор все удаленные банки, да чтоб этим приложениям была открыта NFC. И законодательно обязать Эппл разрешить этот стор как региональный. А то иначе получается то, что они продают — это и дискриминация и несоответствие заявленным ТХ.
Сегодня в 18:47
#
Monseuir Kotoff
+130
Monseuir Kotoff
Не получится. Если КНР, Европа песни запоют, тогда да. Слишком бедный и маленький рынок для Apple у нас. Как бы грустно это не звучало.
Сегодня в 18:58
#
+90
werder
Да у нас ничего нормального создать не могут! До сих пор создают аналог инсту, по итогу он нафиг никому не нужен. Так же и с этим будет. Всё как обычно через жопу, только деньги раздербанять
Сегодня в 19:24
#
tellurian
+3753
tellurian
Вопрос что вам будет? Из магазина хуавей тоже удалют приложения
час назад в 20:41
#
tellurian
+3753
tellurian
ВТБ показал как можно обойти запрет и другие банки и компании тоже самое могут сделать. Для это свой магазин не нужен. Иностранные приложения мы потеряли и они не появятся
час назад в 20:43
#
+4323
Carter_Mayers
Не верю вообще в чинуш и государство и не только в наше. Трепать языком научились, популизм и бюрократию разводить, гонево и откровенную дезу пихать из каждого ящика и приёмника. А вот делать дело качественно, ответственно и со знанием дела нет. Чтобы в очередной раз не опозориться, лучше лишний раз вообще ничего не обещать, иначе известно чем закончится всё это. Очередным Сбербом и Ростелекомом
2 минуты назад
#