Российские власти опять заговорили о создании аналога App Store. Как думаете, получится?

По сведениям «Интерфакса», премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России создаётся замена магазину приложений App Store, и она станет обязательной для предустановки на смартфоны, предназначенные для российского рынка. Необходимость создания такого магазина, как считает Мишустин, появилась из-за ограничений, с которыми столкнулись пользователи смартфонов в России.
«До недавнего времени в телефоне можно было установить любой полезный контент — от спортивных приложений до курсов иностранных языков, точных наук. Однако этот передовой сегмент тоже оказался зависим от политической конъюнктуры, от санкционной одержимости», — сказал Мишустин.
Несколько дней назад в России был запущен магазин приложений NashStore, он работает только на Android. Google позволяет устанавливать на Android-смартфоны приложения из сторонних источников, а на iPhone такой возможности нет из-за ограничений iOS. Возможно, российские власти планируют обязать Apple убрать эти ограничения, но представляется крайне маловероятным, что компания пойдёт на такой шаг, тем более, что она прекратила поставки своей продукции в Россию и уже не заинтересована в нашем рынке.
Несмотря на то, что в России не получится создать полноценный аналог App Store, остаётся возможность перенять опыт Ирана, который тоже находится под санкциями. В этой стране на iPhone доступен государственный сайт с каталогом веб-версий местных сервисов. Также не исключено, что VK добавит удалённые из App Store приложения в каталог своих мини-приложений, но в этом случае VK рискует лишиться своего собственного приложения в App Store.