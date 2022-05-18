Протестировали NashStore. Все очень плохо
Артем Фунтиков —
В России запустили собственный магазин с приложениями. Делимся впечатлениями об этом «убийце» Google Play и App Store.
В связи с санкциями многие российские приложения, в том числе и банки исчезли из Google Play и App Store. На государственном уровне было принято решение, что нужно создавать свой аналог без цензуры и ограничений. Все сроки были выполнены и девятого мая проект запустили для разработчиков, а 16 мая состоялся релиз для всех жителей России. Но, как всегда, что-то пошло не так.
С первого дня запуска приложение столкнулось с проблемами, то ли DDos-атаки, то ли наплывом пользователей. В общем сайт сразу же лег и предлагал скачивать приложение с облачных сервисов. Нам достался mail.ru. Лучше бы и он был недоступен.
С регистрацией все просто. Заполняем все поля, с учетом номера телефона и парой вылетов и соглашаемся с условиями оферты. Важное замечание: пункт пароля работает по принципу «догадайся сам». Если он слишком короткий, то просто ничего не произойдет и вам об этом не скажут. После этого на указанную почту приходит письмо, которое нужно подтвердить для входа в приложение. Идем дальше.
На главной нас встречают передовые дизайнерские решения. Эти лица будут сопровождать вас на протяжении всей прогулки по магазину. Возможно, именно так создатели NashStore видят своих пользователей.
В разделе «Рекомендации» собранно «для Вас самое полезное». А именно «Столото» и «2ГИС». Видимо, чтобы не потеряться по пути в ларек за лотереей.
Пролистывая ниже видим список из 59(!), я не поленился посчитать, категорий с приложениями. Здесь собраны и банки, и жизнь, и спорт и все категории игр в кучу. Проще сказать, что на «главной» странице собрано все, что есть в магазине. Каждая категория сопровождается иконкой того самого пользователя, которые в большей степени повторяются и рассмотреть их невозможно. Да и зачем.
Следующие две вкладки «Приложения» и «Игры» дублируют все, что свалили на «Главную» и отдельно их рассматривать нет смысла. К их содержимому мы вернемся позже. В разделе «Профиль» можно сменить данные, связаться с разработчиками и следить за обновлениями.
Пару слов о функциональности, которую обещают на страницах сайта. Ее нет! И тут я даже не придираюсь. Давайте разбираться по пунктам.
«Верните себе доступ к сервисам» говорится в подзаголовке напротив «ГосУслуг». Которых нет в приложении. Но есть уйма сомнительных решений, которые в наглую слизали их дизайн, например: «ГосШтраф», «ГосДолг», «ГосНалог».
Хорошо, портал «ГосУслуг» никуда и не уходил, что с банками? Из самых знакомых — «ВТБ» и «Альфа». Все.
«Совершайте покупки» — все верно. Можете открыть приложение и идти пешком до ближайшей «Пятерочки». Потому что в приложении нет ни привязки карт, ни приложений с доставкой еды. Платежи не завезли.
«Копите бонусы» — воображаемые. За терпение.
«Будьте уверены в безопасности» — двухфакторная аутентификация? Нет не слышали! А вот почту и пароль при каждом входе в приложение, будьте любезны. Ой, телефон самопроизвольно перезагрузился.
И вишенкой на торте из непонятной субстанции стали приложения. «ВКонтакте» и «Одноклассники», «Яндекс» и «Авито», браузеры, банки, ничего из этого здесь нет. Но есть приложение «Банкротсво», которое красуется в первой строчке вкладки «Банки». Вероятно, разрабы что-то знают.
Есть приложения для варки самогона и пива в разделе «Игры». Охладитель процессора без рекламы, без СМС. Функциональность которого уже видна на скриншотах разработчиков.
Есть журнал «Картофельная система». То ли для картофелеводов, то ли приобщение к дружественным странам.
И просто килотонны трэш-игр. Тут вас просто телепортируют в филиал преисподней для мобильных геймеров. По этому разделу можно составлять отдельный обзор.
Экшен «Убийца тараканов» и шутер «Месть Тольяна».
«Мобильная игра про дрифт» с «КРАСИВОЙ ГРАФИКОЙ» и «ИНТЕРЕСНОЙ КАРТОЙ».
«Ешкин кот» в разделе аниме и «Гопнация».
А еще есть «СведенЬя» и «Название версии». Нет, не номер, именно название.
Нехватает только «Доки 2» и это большое упущение.
Я соглашуcь, все это, скорее всего, есть и в Google Play. Но это так далеко, что листать устанешь, прежде чем нарвешься на подобные самородки. В «НашСторе» все выше перечисленное, чуть ли не самые топовые проекты.
Сказать, что NashStore получился сырым — ничего не сказать. Наполнение и качество контента говорит само за себя. Как и все его составляющие. На деле это какой-то кода кусок с набором подозрительных приложений, над которым даже смеяться не хочется.
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Рекомендации
Комментарии
А вы чем занимаетесь? В какой сфере?
Самостоятельное построение логики, причин и следствия отсутствует.
1. Сравнить бизнес и государство — это надо уметь.
2. Если бизнес что-то не делает, это означает, что экономически вложения нецелесообразны.
2 часа назад в 13:59
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Вам для чего название моей сферы??? Что бы написать многозначительное «НУ ТОГДА ПОНЯТНО» ?
Вы не можете сделать элементарный продукт, который весь кривой и косой, работает через пень колоду и вам ВСЕ про это пишут МНОГО лет, но вы указываете на недостатки общенационального проекта. Если бы ваша команда занимались проектом «нашстор» он бы вообще никогда даже не запустился.
Общенациональные проекты это не только деньги, но ещё и команда которая умеет что то делать, совершать ошибки и их в дольнейшем исправлять, ваша команда не способна на элементарные задачи, доказательством тому ваше кривое приложение.
Давайте через год посмотрим, что изменится у них и у вас
Вы не можете сделать элементарный продукт, который весь кривой и косой, работает через пень колоду и вам ВСЕ про это пишут МНОГО лет, но вы указываете на недостатки общенационального проекта. Если бы ваша команда занимались проектом «нашстор» он бы вообще никогда даже не запустился.
Общенациональные проекты это не только деньги, но ещё и команда которая умеет что то делать, совершать ошибки и их в дольнейшем исправлять, ваша команда не способна на элементарные задачи, доказательством тому ваше кривое приложение.
Давайте через год посмотрим, что изменится у них и у вас
10 минут назад
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+527
В точку. Я молчу про редактирование комментариев и т.п. На Андроиде пожизненно не работает ответ на комментарий, он просто публикуется как комментарий, отвечающий в никуда.
Про Нашстор. Может я что-то не понимаю, но количество контента зависит не только от тех, кто этот стор содержит, но и от разработчиков, желающих поместить в него свои приложения.
Про Нашстор. Может я что-то не понимаю, но количество контента зависит не только от тех, кто этот стор содержит, но и от разработчиков, желающих поместить в него свои приложения.
2 часа назад в 14:03
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+4296
Просто сложно сравнивать скромное издание, которое себя само кормит и крупную компанию, которой дадут столько бабок, сколько будет необходимо. Конечно, хотелось бы видеть обновлённое приложение iGuides с тёмной темой, водностью редактирования комментариев и настроек из приложения и ещё какими-нибудь фишками. Но таким небольшим частникам, намного сложнее всё делать, деньги то с неба не падают. Например приложение с нуля сделать или глобальный редизайн совершить и фишек новых добавить, стоит больших денег по меркам издания на несколько человек персонала. Ну и приложение и магазин приложений вещи разные. Кроме приложений банков попавших под санкции, толком там и вправду ничего нет, те же приложения соцсетей, мессенджеров и прочего, можно скачать спокойно из Play Market. Лучше не торопиться и сделать хорошо, чем сделать быстро и плохо. С таким подходом, серьёзных независимых разрабов будет сложно привлечь. Даже те, аналоги, кто на рынке годами не добились грандиозных или серьёзных успехов. Всех необходимых приложений для полного и бесповоротного удаления оригинального магазина пока что нет и не факт что будет. Удобство выискивания нужного APK, тоже полумера, потому что в один тап загрузить нужное и из одного места всё равно удобней.
2 часа назад в 14:18
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Загуглите стоимость разработки iOS-приложения «под ключ». А потом то же самое для Android. Как будете готовы задонатить хотя бы десятую часть суммы — пишите на почту редакции. А если не готовы, то завязывайте с диванной аналитикой.
37 минут назад
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+71