Минкомсвязи собирается выделить под сети связи пятого поколения частоты в диапазоне 694–790 МГц. Сейчас они используются для телевизионного вещания и других целей.
В полосе 694–790 МГц передаются сигналы цифрового и аналогового телевидения, радиолокационных средств управления воздушным транспортом. Кроме того, в этом диапазоне работают средства связи МВД и оборудование военного назначения. Для того, чтобы выделить эту полосу частот сотовым операторам, Минкомсвязи потребуется получить согласие телевещателей, поскольку указ президента РФ запрещает использовать эфирные частоты для иных целей.
«В условиях перехода от аналогового вещания к цифровому данный ресурс фактически исключен из экономического оборота. Несомненным преимуществом диапазона 694–790 МГц для развития сетей 5G является возможность обеспечить покрытие больших территорий и протяженных объектов хозяйственной инфраструктуры (железные дороги, автомагистрали и т.п.) минимальным количеством базовых станций», - сообщается в документе, подготовленном Минкомсвязи.
Операторам будет выделен не весь телевизионный диапазон, а полосы 703–733 МГц и 758–788 МГц. Остальные частоты сохранятся за телевизионщиками, военными и полицией. Впрочем, даже такая мера не решит проблему нехватки частот для внедрения 5G в России. В городах-миллионниках операторам потребуются дополнительные полосы в диапазоне 3–6 ГГц.
В марте 2020 года Минкомсвязь выделила диапазон частот в миллиметровом диапазоне для работы сетей пятого поколения компании «Новые цифровые решения», которая принадлежит «МегаФону» и «Ростелекому». В скором времени будет проверена их совместимость со средствами связи «Роскосмоса», а также изучена возможность запуска 5G на частотах, выделенных для 3G и 4G. Тестирование совместно с «Роскосмоса» позволит избежать отдельных тестов на электромагнитную совместимость всех средств связи в сетях 5G. Но оно не решит проблемы дефицита частот в самом востребованном диапазоне — 3,4–3,8 ГГц. Расходы операторов на расчистку частотного спектра могут быть равноценны затратам на исполнение «пакета закона Яровой», на это потребуется примерно 16 млрд рублей. Дело в том, что во всем мире для 5G используются частоты 3,4–3,8 ГГц, а в России на них работает оборудование военной спецсвязи.
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