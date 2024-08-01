Российский робот стал мировым чемпионом по сборке кубика Рубика

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За это время человек успеет только моргнуть.Рекордсменом стал Александр Кротов, разработчик из команды «Яндекса». Он создал робота, который смог собрать кубик Рубика за 0,203 секунды. Ранее первенство держала японская компания Mitsubishi Electric — 0,305 секунд.Для создания робота Александр использовал общедоступные средства: шесть моторов и контроллеров от дронов, шесть энкодеров обратной связи, две камеры от PlayStation 3, систему подсветки и плату собственной разработки.За 10 мс камерами оценивается расположение цветов на кубике, 8 мс двухфазный алгоритм выбирает кратчайший путь и отдает команду приступить к сборке за 185 мс.Для сравнения, рекорд сборки кубика человеком — 3,13 секунды. За время, которое продемонстрировал российский робот, мозг человека успевает только осознать увиденное изображение, а глаз — моргнуть.Рекорд зафиксировали на специальном мероприятии 5 июля 2024 года.