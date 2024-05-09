С днем победы!

Георгий
Салют

Наш День Победы посвящен победе народов СССР и союзников над фашистской Германией, а также напоминает, что наша сила в единстве. Вместе мы сильнее. Эмпатия и взаимопонимание могут преодолеть самые трудные препятствия и превосходить любые преграды.

Желаем вам светлых и счастливых дней, удачи в достижении своих целей, здоровья и процветания. Слава народам, которые сражались за свободу и справедливость, а также тем, кто продолжает это дело.

С днем победы!
26
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Где скачать обои iPad Air и Pro 2024
Обзор Procodes: как оплачивать зарубежные сервисы в России. Пополняем Apple и Steam без заморочек
https://www.iguides.ru/main/other/phone-wallpapers-24/

Рекомендации

Рекомендации

Стоит ли обновляться на iOS 17.3.1 в России
У товаров на Wildberries заметили новый значок. Если его нет — покупать нельзя
Samsung рассекретила важное и очень приятное нововведение для Galaxy Watch
В России меняются условия оплаты покупок картами «МИР»

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1347
tellurian
Ура!!!
С Днём Победы!!!
Сегодня в 10:33
#
Вася Вотафаков
+5785
Вася Вотафаков
С днём Великой Победы !!! Ура! Ура! Ура!
Сегодня в 10:41
#
kardigan
+3620
kardigan
Ура Пацаны! Помните наших дедов, прадедов , про бабушек, которые положили свою жизнь, чтоб мы могли жить лучше!!!! Помним Вас наши Любимые Люди!!!!!!!!
Сегодня в 11:13
#
kardigan
+3620
kardigan
Вечная память Вам!
Сегодня в 11:14
#
+38
Gntlmn Mthfcng
С праздником! Скоро будет новая победа!
2 часа назад в 12:48
#
+18
t_max Gntlmn Mthfcng
В 1945 году СССР (Россия, Украина, Белоруссия и др. союзные республики) и союзники (ведущие мировые державы) одержали победу над гитлеровской Германией.
О какой "новой победе" и кого над кем вы пишете?
42 минуты назад
#
0
момбер t_max
Правопреемника СССР над петухами. Вопросы, девушка?
15 минут назад
#