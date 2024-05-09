С днем победы!
Георгий Лямин —
Наш День Победы посвящен победе народов СССР и союзников над фашистской Германией, а также напоминает, что наша сила в единстве. Вместе мы сильнее. Эмпатия и взаимопонимание могут преодолеть самые трудные препятствия и превосходить любые преграды.
Желаем вам светлых и счастливых дней, удачи в достижении своих целей, здоровья и процветания. Слава народам, которые сражались за свободу и справедливость, а также тем, кто продолжает это дело.
С днем победы!
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Рекомендации
Комментарии
С днём Великой Победы !!! Ура! Ура! Ура!
Сегодня в 10:41
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+235
Ура!!! С Днём Великой Победы!
✨🌿⭐️🌿✨
✨🌿⭐️🌿✨
Сегодня в 11:21
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+235
И нашлась же какая-то фашиcтcкая мpазь, что поставила минус этому поздравлению.
Сегодня в 11:26
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Я думаю что редакция сделает соот выводы и примет меры к таким персонажам.
2 часа назад в 12:38
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+38
С праздником! Скоро будет новая победа!
2 часа назад в 12:48
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+18
В 1945 году СССР (Россия, Украина, Белоруссия и др. союзные республики) и союзники (ведущие мировые державы) одержали победу над гитлеровской Германией.
О какой "новой победе" и кого над кем вы пишете?
О какой "новой победе" и кого над кем вы пишете?
42 минуты назад
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С Днём Победы,товарищи!
9 минут назад
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