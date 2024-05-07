Где скачать обои iPad Air и Pro 2024

Георгий
Apple представила новые iPad Air и Pro. Топовые модели получили в качестве аппаратной платформы новые чипы семейства M4. Серия iPad Air 2024 года базируется на процессорах M2. В этой заметке предлагаем скачать фирменные обои новинок.

Обои iPad Air 2024

Скачать обои (Telegram)

Обои iPad Pro 2024

Обои iPad Pro 2024

Скачать обои (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска
  • Нажмите кнопку поделиться
  • Выберите «Сохранить изображение»
Как скачать обои

Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.
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