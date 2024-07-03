С Wildberries и OZON пропадают товары из Китая

Олег

OZON


Популярные маркетплейсы испытывают серьезные трудности с дорогостоящими китайскими товарами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, проблема коснулась раздела OZON Global, где пользователи могут заказывать товары с доставкой из-за рубежа — чаще всего из Китая. Покупатели замечают, что из ассортимента пропала бытовая техника и другие габаритные технически сложные товары, которые ранее ввозились из КНР. Чуть ранее похожая проблема уже возникала.

Сам OZON утверждает, что заминка с доставкой китайской техники возникла из-за сложностей с её оплатой — китайские банки ужесточили проверку продавцов, которые торгуют с российскими компаниями. С весны текущего года многие зарубежные банки усложнили систему контроля за контрагентами, отправляющими товары в РФ. Кроме того, ситуацию усугубляет запрет Евросоюза на использование СПФС от Банка России, который был введен последним санкционным пакетом.

На фоне нестабильной ситуации с платежами продавцы пока сосредоточились на доставке дешевых и мелких товаров, а работать с крупной и дорогостоящей техникой пока остарегаются. Анонимный источник «Коммерсанта» сообщил, что аналогичные проблемы настигли и Wildberries. 

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Источник:
Коммерсантъ
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