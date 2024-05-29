OZON приятно расширил ассортимент и раздает вкусный бонус самым быстрым покупателям



«АвтоВАЗ» начал торговать автомобилями на OZON. Об этом пишут «Автоновости дня».



Около недели назад мы



«АвтоВАЗ» начал торговать автомобилями на OZON. Об этом пишут «Автоновости дня».Около недели назад мы писали , что несколько моделей Lada начал продавать маркетплейс Wildberries. На сайте появился специальный раздел с автомобилями, где покупатель может выбрать машину, оплатить её и заказать доставку. В момент передачи авто подписывается договор купли-продажи.



Теперь автомобили LADA начал продавать и OZON в рамках прямого сотрудничества с самим «АвтоВАЗом». Продажа будет осуществляться через официального дилера ООО «ТрансАвто» в Сочи и поначалу купить машину можно будет только в пределах этого города. В дальнейшем география расширится по стране.



Чтобы привлечь клиентов, OZON предлагает первым семи покупателям машины LADA с МКПП приятный бонус: 50 тысяч баллов, которые можно потратить на любые покупки с соотношением 1 балл = 1 рубль. Оплатить баллами OZON можно до 25% от суммы покупки.