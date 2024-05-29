OZON приятно расширил ассортимент и раздает вкусный бонус самым быстрым покупателям

Олег

Фото: АвтоВАЗ


«АвтоВАЗ» начал торговать автомобилями на OZON. Об этом пишут «Автоновости дня».

Около недели назад мы писали, что несколько моделей Lada начал продавать маркетплейс Wildberries. На сайте появился специальный раздел с автомобилями, где покупатель может выбрать машину, оплатить её и заказать доставку. В момент передачи авто подписывается договор купли-продажи.

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Теперь автомобили LADA начал продавать и OZON в рамках прямого сотрудничества с самим «АвтоВАЗом». Продажа будет осуществляться через официального дилера ООО «ТрансАвто» в Сочи и поначалу купить машину можно будет только в пределах этого города. В дальнейшем география расширится по стране.

Чтобы привлечь клиентов, OZON предлагает первым семи покупателям машины LADA с МКПП приятный бонус: 50 тысяч баллов, которые можно потратить на любые покупки с соотношением 1 балл = 1 рубль. Оплатить баллами OZON можно до 25% от суммы покупки. 

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Источник:
Автоновости дня
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Комментарии

tellurian
+1378
tellurian
Vesta SD Sport МТ 23 Sportline,1,6 л ,черный
2180990₽
час назад в 16:50
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