Safari 14

Компания Apple задержала релиз macOS Big Sur, однако выпустила крупное обновление браузера Safari на более ранние версии этой операционной системы.

Браузер Safari 14 теперь есть не только в бета-версиях macOS Big Sur, но также на macOS Catalina и macOS Mojave. Его уже можно скачать через раздел обновления софта в системных параметрах операционной системы.

В Safari 14 появилась кастомизация стартовой страницы любым фоном и закладками, улучшена работа вкладок и появились новые оповещения приватности, которые отображаются, когда браузер блокирует различные жучки и функции отслеживания на сайтах. Кроме того, в этой версии Safari полностью пропала поддержка Adobe Flash, её не получится добавить даже плагинами.

Некоторые из новых возможностей Safari 14 остались эксклюзивными для macOS Big Sur и не перешли в более ранние версии macOS. Среди них — поддержка 4K-видео с режимом HDR и встроенный переводчик между различными языками.

16 сентября Apple выпустила релизные сборки iOS 14 для iPhone, iPadOS 14 для iPads, tvOS 14 для Apple TV и watchOS 7 для Apple Watch. Дата выпуска macOS Big Sur пока не раскрывается.


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