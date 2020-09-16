Компания Apple выпустила релизные версии обновлений iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 и tvOS 14. Это произошло всего через сутки после того, как вышли финальные тестовые версии этих обновлений (чему не особо рады разработчики приложений).
Обновления скачиваются по Wi-Fi и устанавливаются с сохранением всех настроек, приложений и пользовательских данных. Проверить наличие апдейта для вашего устройства можно в системных настройках. Имейте в виду, что в первые часы (или даже дни) эти обновления могут скачиваться очень медленно. Это связано с большим наплывом желающих как можно быстрее получить новые версии операционных систем.
iOS 14 содержит очень много изменений, о которых мы подробно рассказали в этой статье. Все нововведения также раскрыты на сайте Apple.
Новый дизайн главного экрана
Теперь на любую страницу главного экрана можно добавить виджеты, чтобы быстро и своевременно видеть нужную информацию. Виджеты доступны в нескольких размерах. С помощью встроенных функций аналитики они группируются в «Смарт-стопку», чтобы показывать самые нужные виджеты в зависимости от того, какое сейчас время суток, где вы находитесь и как используете устройство. Например, утром это будет виджет приложения Apple News, в течение дня — события «Календаря», а вечером — отчёт о физической активности. Настроить страницы главного экрана можно в зависимости от того, что важно, например рабочие задачи, развлекательный контент или спорт.
После всех страниц главного экрана расположена «Библиотека приложений». Это новый раздел, где все приложения на устройстве собраны для простого и удобного просмотра. При этом «Библиотека приложений» определяет, что именно может понадобиться пользователю в данный момент, и показывает связанные с этим приложения первыми. Чтобы «Библиотека приложений» была под рукой, страницы главного экрана можно скрыть.
Новый интерфейс входящих звонков и Siri
Новый компактный интерфейс для Siri и входящих звонков по FaceTime и телефону не закрывает экран. iPhone теперь поддерживает режим «картинка в картинке», поэтому ответить на звонок по FaceTime можно, не переставая использовать другое приложение.
Блиц-приложения — находите и используйте приложения по‑новому
Блиц-приложение — это фрагмент приложения, который появляется в нужный момент. Блиц-приложения связаны с определёнными продуктом или компанией. Они мгновенно загружаются и помогают решить определённую задачу, например заказать еду или заправить машину. Компания Apple разработала специальный код, отсканировав который можно найти и открыть соответствующее блиц-приложение, но можно также воспользоваться меткой NFC или QR‑кодом либо поделиться блиц-приложением в «Сообщениях» или с помощью Safari.
Ещё больше возможностей для «Сообщений»
Сообщения необходимы, чтобы общаться с друзьями и близкими. А теперь оставаться на связи и быстро смотреть важные сообщения стало ещё проще. Интересную переписку можно закрепить наверху списка сообщений, в групповых обсуждениях появились упоминания и цепочки сообщений, а чтобы отличить группу от других, установите для неё картинку — фото или эмодзи. Memoji для «Сообщений» стали разнообразнее. Причёски, головные уборы, маски и другие детали позволяют точнее передать личность пользователя.
Путешествия с заботой о природе и новые путеводители в Картах
Теперь в приложении «Карты» доступны новые маршруты для велосипедистов и владельцев электромобилей, а также тщательно составленные путеводители, поэтому путешествовать и исследовать мир стало ещё проще. При построении велосипедных маршрутов учитываются подъёмы и спуски, оживлённость дорожного движения и наличие ступенек на пути. Для электромобилей добавлены точки заправки, причём они появляются на маршруте исходя из уровня заряда аккумулятора и типа зарядного устройства. Для путеводителей знатоки отбирают список интересных мест в городе, составленный с учётом контента надёжных ресурсов, чтобы вы могли посетить достопримечательности, выбрать ресторан и насладиться шопингом.
Новые функции конфиденциальности: ещё больше прозрачности и контроля
Теперь пользователи могут делиться с разработчиками приложений приблизительным, а не точным местоположением, если они открывают приложению доступ к таким данным. Кроме того, если приложение использует микрофон или камеру, то теперь это проще заметить. Любой разработчик может предложить своим пользователям использовать «Вход с Apple» вместо логина и пароля. Позже в этом году на страницах продуктов в App Store появится сводная информация от разработчиков о том, как они следят за конфиденциальностью.
Звук AirPods стал лучше
Функция динамического отслеживания движений головы при использовании AirPods Pro создаёт эффект присутствия. Применяя направленные аудиофильтры и аккуратно подстраивая частоты отдельно для каждого наушника, технология пространственного аудио может привязать звук к любой точке пространства, создавая тем самым объёмное звучание. Автоматическое переключение с устройства на устройство позволяет AirPods и AirPods Pro воспроизводить звук с iPhone, iPad и Mac в зависимости от текущей задачи. Функция универсального доступа «Адаптация наушников» усиливает слишком тихие звуки и подстраивается под конкретный уровень восприятия, чтобы пользователь мог отчётливо слышать музыку, звук в видео, речь во время телефонного разговора или подкаст.
iPadOS 14
В iPadOS 14 по аналогии с iOS 14 появилась поддержка новых виджетов, которые можно размещать на рабочем столе, настраивая их размер. Виджеты интерактивные, то есть информация на них меняется с течением времени на более актуальную. Стандартные приложения для iPadOS были переделаны — в них появилась контекстуальная боковая панель, которая вызывается свайпом. На ней размещены кнопки для быстрого выполнения различных действий. Поиск Spotlight на iPadOS теперь работает примерно так же, как на macOS — это поисковая строка, появляющаяся поверх приложений. Spotlight позволяет находить данные как локально, так и в интернете. Планшеты Apple также получили поддержку блиц-приложений — небольших приложений, которые не нужно устанавливать. Для запуска блиц-приложения надо нажать на специальную кнопку поднести телефон к NFC-датчику или отсканировать специальный код камерой. После использования оно удаляется из памяти устройства.
- C iOS 14 совместимы iPhone 6s и более новые модели, а также iPod touch седьмого поколения
- С iPadOS 14 совместимы iPad Air 2 и более новые модели, все модели iPad Pro, iPad пятого поколения и более новые модели, а также iPad mini 4 и более новые модели
- С watchOS 7 совместимы Apple Watch Series 3
- С tvOS 14 совместимы приставки Apple TV четвёртого и пятого поколения (HD и 4K)
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Вам под этим псевдонимом сливают весь шлак, с которым потенциально не хотят возиться: проверять инфу и подтверждать ее достоверность и вообще запариваться за написание той или иной нудной статьи.
Но в данном случае вы тут все обосрались хором. Ибо все пришло на определенные модели айфонов, просто нишеброды получат позже на своё старьё.
Когда приложение использует микрофон или камеру, на экране отображается индикатор записи.