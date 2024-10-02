Samsung неожиданно порадовала владельцев старых Galaxy Watch



Компания Samsung подарила пользователям старых моделей своих часов фичи новых версий. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, речь идет о свежих циферблатах, которые присутствуют в One UI 6 Watch на версиях Galaxy Watch 7 и Ultra. Прошивка для старых часов была анонсирована на сентябрь, однако релиза не случилось: Samsung сообщила, что не успевает её доделать. Чтобы смягчить ситуацию, компания предлагает владельцам Galaxy Watch 4, 5 и 6 новые циферблаты раньше срока.











Чтобы их получить, нужно обновить приложение Galaxy Wearable для Android и запустить его. На стартовом экране дождитесь баннера «Получить новые циферблаты для One UI 6 Watch» и нажмите на него. В результате вам станут доступны три вочфейса: Spatial Number, Simple Digital, Ultra Info Board. Их можно сразу загрузить и использовать на своих старых часах. Чтобы их получить, нужно обновить приложение Galaxy Wearable для Android и запустить его. На стартовом экране дождитесь баннера «Получить новые циферблаты для One UI 6 Watch» и нажмите на него. В результате вам станут доступны три вочфейса: Spatial Number, Simple Digital, Ultra Info Board. Их можно сразу загрузить и использовать на своих старых часах.