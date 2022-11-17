Samsung отказывается от своих процессоров Exynos. Ушла эпоха



Южнокорейский производитель смартфонов Samsung не будет устанавливать собственные процессоры в предстоящую линейку флагманов. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, данные получены из базы тестирования Geekbench 5. Обычно разработчики «прогоняют» смартфоны в популярных бенчмарках еще до их выхода в релиз — так случилось и с моделями Samsung SM-S918B и Samsung SM-S918U. Эти артикулы соответствуют будущим моделям Galaxy S23 Ultra для США и прочих стран.



Как известно, Samsung использует разные SoC для разных рынков. В смартфонах, продающихся на территории США, Канады и Китая обычно установлены чипы Snapdragon, а для всех остальных стран производятся девайсы с Exynos (собственными процессорами от Samsung).



Однако в будущей линейке Galaxy S23 это правило, похоже, потеряет актуальность. База Geekbench 5 показывает, что обе версии Galaxy S23 Ultra оснащены чипом Qualcomm Snapdragon, и ни одна из них не использует Exynos. Эта информация соответствует более ранним слухам об отказе Samsung от собственных чипов. Пока неизвестно, продолжит ли компания использовать SoC Exynos в более бюджетных смартфонах.



Источник отмечает, что большинство покупателей хотели бы получить именно чип от Snapdragon в своем новеньком флагманском смартфоне Samsung, именно поэтому компания решила полностью перейти на них. Судя по инсайдам, линейка Galaxy S23 получит SoC Snapdragon 8 Gen 2, который был представлен пару дней назад.