Samsung Galaxy S23 Snapdragon

Samsung отказывается от своих процессоров Exynos. Ушла эпоха

Олег

Samsung


Южнокорейский производитель смартфонов Samsung не будет устанавливать собственные процессоры в предстоящую линейку флагманов. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, данные получены из базы тестирования Geekbench 5. Обычно разработчики «прогоняют» смартфоны в популярных бенчмарках еще до их выхода в релиз — так случилось и с моделями Samsung SM-S918B и Samsung SM-S918U. Эти артикулы соответствуют будущим моделям Galaxy S23 Ultra для США и прочих стран.

Как известно, Samsung использует разные SoC для разных рынков. В смартфонах, продающихся на территории США, Канады и Китая обычно установлены чипы Snapdragon, а для всех остальных стран производятся девайсы с Exynos (собственными процессорами от Samsung).

Однако в будущей линейке Galaxy S23 это правило, похоже, потеряет актуальность. База Geekbench 5 показывает, что обе версии Galaxy S23 Ultra оснащены чипом Qualcomm Snapdragon, и ни одна из них не использует Exynos. Эта информация соответствует более ранним слухам об отказе Samsung от собственных чипов. Пока неизвестно, продолжит ли компания использовать SoC Exynos в более бюджетных смартфонах.

Источник отмечает, что большинство покупателей хотели бы получить именно чип от Snapdragon в своем новеньком флагманском смартфоне Samsung, именно поэтому компания решила полностью перейти на них. Судя по инсайдам, линейка Galaxy S23 получит SoC Snapdragon 8 Gen 2, который был представлен пару дней назад. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

Ckor_30
+609
Ckor_30
Давно пора было уйти до них сейчас это доперло.
час назад в 12:22
#
YABLOKOFON
+56
YABLOKOFON
Неужели до этих корейских тугодумов допёрло что этот недопроц не конкурентноспособен
час назад в 12:48
#
tellurian
+4727
tellurian
Надо его использовать не во флагманах, а в средних и начальных устройствах.
На них откатывать свои наработки.
21 минуту назад
#
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