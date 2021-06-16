





Компания Samsung продемонстрировала свои новейшие разработки в сфере телекоммуникаций. Они лягут в основу стандарта связи шестого поколения.Инженеры Samsung создали систему из 16-канального передатчика и приёмника, которые изготовлены по технологии CMOS и управляются микросхемами RFIC. Основной блок генерирует сигналы с полосой пропускания 2 ГГц. Пропускная способность системы в терагерцовом диапазоне составляет 6,2 гигабита в секунду на расстоянии 15 метров.По словам Samsung, скорость передачи данных с использованием этой технологии будет примерно в 50 раз выше, чему у 5G, а задержки при передаче сигнала снизятся в десять раз. В системе задействованы десятки широкополосных каналов с гигагерцовыми диапазонами — это очень энергозатратно, но позволяет добиться терабитных скоростей передачи данных. Теперь перед инженерами стоит задача сделать передатчик и приёмник более экономичными, одновременно с этим увеличив дальность распространения. На решение этих задач может потребоваться несколько лет.