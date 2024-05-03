Samsung приготовила приятный сюрприз для старых смартфонов Galaxy

Олег

Фото: Unsplash


Компания Samsung назвала точную дату, до которой все владельцы совместимых старых смартфонов получат обновление One UI 6.1 с нейросетевыми функциями. В некоторых случаях пакет будет урезан.

Согласно Digital Trends, Samsung раскатит One UI 6.1 для следующих моделей: линейка Galaxy S22, линейка Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3/4, Galaxy Z Flip 3/4, а также планшеты серии Galaxy Tab S8. Крайняя дата распространения апдейта — 12 мая 2024 года. До этого срока все владельцы перечисленных выше устройств должны получить обновление — ждать до конца мая или до лета не придется.

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Сообщается, что на Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3 пакет Galaxy AI будет ограничен двумя функциями: «Кругом для поиска» и Chat Assist. 

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Источник:
Digital Trends
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