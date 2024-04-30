Galaxy AI теперь говорит на русском языке. Как включить все нейросетевые функции на Samsung Galaxy

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Для начала убедитесь, что ваш смартфон обновлён до One UI 6.1;

Теперь обновите все нативные приложения Samsung в Galaxy Store;

Зайдите в «Настройки» > «Дополнительные функции» > «AI-Функции»;

Выберите «Переводчик», перейдите в «Языковые пакеты для перевода» и скачайте русский;

После окончания загрузки, русский язык автоматически добавится во все нейросетевые функции; Готово!

В начале года Samsung представила флагманскую серию Galaxy S24, главным нововведением которой стали функции на базе ИИ. Позже компания включила почти все функции Galaxy AI в обновление One UI 6.1, которое уже вышло на прошлогодние смартфоны. Однако большая часть этих функций не работала на русском языке до сегодняшнего дня. Рассказываем, как его добавить.Samsung официально объявила о внедрении поддержки русского языка ещё в середине апреля, но точных сроков бренд не раскрыл. Теперь владельцам смартфонов Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 стали доступны нейросетевые возможности Galaxy AI, включая синхронный перевод во время звонков, стенографию голосовых заметок и краткую выжимку статей в браузере.Как добавить русский язык в Galaxy AI:Теперь можете пользоваться переводчиком и всеми остальными функциями Galaxy AI в полном объёме.