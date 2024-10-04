Samsung убила три популярнейших смартфона Galaxy. Обновились и больше не включились



Пользователи нескольких моделей Samsung Galaxy массово жалуются в сети на то, что устройства вышли из строя после обновления. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, проблема коснулась культового Galaxy Note 10, флагмана прошлых лет Galaxy S10 и среднебюджетника Galaxy M51. Потенциально она может проявиться и на других моделях. Жалобы начали появляться после выхода последнего обновления SmartThings Framework, которое начало распространяться пару дней назад. Любопытно, что серии S10 и Note 10 уже прекратили получать регулярные обновления, но сбой настиг их даже «на пенсии».







Пользователи жалуются, что после установки апдейта смартфоны уходят в циклический ребут и не могут загрузиться в ОС никакими способами. На текущий момент единственный способ вернуть их к жизни — это полный сброс настроек и данных через меню Recovery. Разумеется, при этом пропадут все файлы, фото и данные пользователя; едва ли это может кого-то порадовать. Если вы не устанавливали обновлений от Samsung в последние несколько дней, ни в коем случае не делайте этого.