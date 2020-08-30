Компьютеры давно уже перестали быть сугубо рабочими устройствами и стали массовыми домашними решениями, встречающимися повсеместно. И, как и с любыми другими массовыми продуктами, производители стали выпускать необычные комплектующие, чтобы привлечь внимание разнообразной аудитории. Я уже рассказывал про такие материнские платы, процессоры и видеокарты, и сегодня мы поговорим про не менее важный элемент любого современного ПК — процессорный кулер.
Царь-радиатор
Прошли времена, когда CPU не требовали охлаждения или довольствовались простеньким радиатором, теперь домашние процессоры нередко имеют теплопакеты выше сотни ватт, что заставляет производителей выпускать достаточно необычные мощные кулеры. Многие из них имеют вентиляторы, но хватает людей, которые любят работать в полной тишине. Возможно ли охладить топовый Core i9 одним радиатором? Инженеры из Noctua говорят — да.
Они продемонстрировали гигантский кулер весом в 1.5 килограмма, имеющий 7 теплотрубок и 12 толстых пластин. По их словам, он может отвести от 120 до 180 Вт в зависимости от охлаждения в корпусе — этого хватит даже для мощных домашних Core i9 или Ryzen 9. Разумеется, влезет такой гигант не в каждый корпус, но ценители тишины точно будут довольны.
Noctua обещают выпустить в продажу этот кулер в следующем году, однако даже приблизительно не называют его цену. Впрочем, с учетом того, что решения этого австрийского бренда никогда не были дешевыми, ожидать за такой радиатор меньше $100 точно не стоит.
Треугольный кулер
На заре появления башенных кулеров производители не боялись экспериментировать с их формами и размерами. Взять хотя бы Connectland CEK-07-610B — он имеет треугольную форму и три вентилятора, воздушные потоки которых при этом не пересекаются, позволяя эффективно отводить тепло.
Предназначался такой кулер для Socket A, в который можно было установить процессоры AMD вплоть до 2.3 ГГц Athlon XP 3200+. Причем сей камешек был относительно горячим — его теплопакет составлял 77 Вт, так что такая башенка с медным пятаком точно не была лишней для его охлаждения. К слову, весит этот кулер 545 грамм — почти вдвое больше, чем разрешала AMD для Socket A, то есть его установка вполне могла сколоть кристалл CPU и тем самым вывести его из строя. Вот такие вот суровые нулевые.
Круглый, но не оранжевый, и все равно Марс
Еще один кулер, создатели которого решили поиграться с формой — это Cooler Master Mars. Идея была проста: нужно было увеличить площадь пластин, которые может продувать вентилятор. И идеальной с точки зрения математики фигурой в данном случае является шар, который, собственно, и сделали инженеры Cooler Master.
Весила сия прелесть больше 600 грамм, и была совместима с LGA775 и сокетами AMD вплоть до AM3, а справлялась она даже с достаточно прожорливыми серверными AMD Opteron. Впрочем, как мы все знаем, такая форма не прижилась — оно и не удивительно, ведь на деле большая часть пластин была расположена под углом к вентилятору и не очень хорошо обдувалась воздухом, да и произвести такой радиатор было сложновато (вот что происходит, когда математики лезут в физику). Как итог, цена «Марса» была около 55-60 долларов — в среднем в два раза выше аналогов, так что массовым он так и не стал.
Скрещиваем термотрубки
Азиаты, как мы знаем, мастера на всякие изыски, и японская компания Scythe не исключение — просто полюбуйтесь на их Grand Kama Cross Rev. B. Сами создатели объясняют такую необычную форму необходимостью охлаждения элементов на материнской плате, например, цепей питания и ОЗУ.
При этом, что самое интересное, стоил этот кулер на старте продаж не очень дорого — около 30 евро, да и в принципе сейчас его можно найти и поставить на современную плату, так как есть поддержка сокетов LGA115x. При этом идея авторов отлично работала: 750-граммовый радиатор с 4-мя тепловыми трубками отлично отводил тепло даже от топовых Core i7 и горячих AMD FX, а направленный под углом воздух неплохо охлаждал и околосокетное пространство. К тому же высота радиатора позволяла ставить абсолютно любые плашки ОЗУ — в общем, японцы действительно выпустили классный самобытный кулер.
Так вот у кого Apple позаимствовала дизайн своего Mac Pro
Посудите сами — радиаторы с тепловыми трубками по кругу обдуваются одним центральным вентилятором. Ничего не напоминает? Это же вылитая система охлаждения «бочонкообразного» Mac Pro! Ну, а если серьезно, Thermaltake SpinQ VT был создан тайванской компанией под лозунгом «смотрите как я могу»: этот относительно небольшой кулер высотой 159 мм с всего тремя теплотрубками и весом лишь 495 грамм способен отвести 180 Вт — этого хватит даже для топовых современных Core i9, благо поддержка сокетов LGA115x есть.
И ведь он реально отводил 180 Вт, да и еще при этом обдувал околосокетное пространство, так что Thermaltake действительно удалось удивить. Причем, увы, дважды — стоил такой кулер в России свыше 3000 рублей, и это в 2011 году, то есть по текущему курсу его цена была бы вдвое больше. Но, к слову, даже сейчас найти кулер весом в 500 грамм, способный отвести 180 Вт, задача не из легких, так что его даже на данный момент можно назвать актуальным.
Царь-кулер из конца нулевых
Глядя на Cooler Master V10 сначала даже не понимаешь, как он работает. И это не удивительно — он имеет три радиатора, два вентилятора, термоэлектрический элемент и кожух для направления потока воздуха. Думаете, это новое решение, которому от силы пару лет? Да как бы не так — представлен сей красавчик был в 2008 году, а в продажу поступил годом позже.
Причем его возможности по охлаждению были весьма внушительны — один только модуль Пельтье мог отвести больше 70 Вт тепла, а вся конструкция из радиаторов и вентиляторов играючи утраивала это число. Сей монстр мог справиться с любым процессором того времени, но за все приходилось платить: из-за своей необычной формы помещался такой кулер далеко не в каждый корпус, а его последняя цена в РФ на момент 2010 года, только вдумайтесь, была 5 тысяч рублей!
Полтора кило тишины
Думаете, прототип пассивного кулера от Noctua выглядит дико? У него был хороший предшественник — SILENTMAXX TWINBLOCK. Два огромных радиатора и десять тепловых трубок суммарным весом более 1.3 кг позволяли бесшумно отвести от процессора более 100 Вт. Да, меньше, чем у решения австрийской компании, но все еще это позволяло охладить большинство мощных домашних CPU Intel и AMD без разгона.
К слову, стоила такая конструкция немало — порядка сотни евро в 2012 году. Но это не самое худшее: высота радиатора этого монстра составляет 210 мм, то есть вмещается он в очень немногие корпуса. Но едва ли это останавливало тех, кто хотел собрать мощный и тихий компьютер.
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