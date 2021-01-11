Из-за коронавируса освоение космоса в прошлом году было если не поставлено на паузу, то ощутимо замедлилось. Разумеется, текущие миссии продолжили свою работу, и ученые как минимум пытались разрабатывать новые проекты (почитать о космических итогах 2020 года можно в нашей подборке), но все еще 2019 в этом плане был ощутимо продуктивнее.
И, тем не менее, жизнь продолжается, и на 2021 год запланировано достаточное количество интересных миссий. Да, не факт что они все будут запущены и полностью выполнят свои научные задания, но, разумеется, стоит надеяться на лучшее. Так что давайте посмотрим, что запланировали ученые на следующий виток Земли вокруг Солнца.
Трио миссий на Марс
Для ученых, интересующихся Марсом, февраль будет захватывающим месяцем. Если все пойдет по плану, то на Красную планету прибудет не одна, и даже не две, а целых три миссии.
Первым долетит космический корабль Объединенных Арабских Эмиратов «Надежда», или «Аль-Амаль». Миссия, которая должна прибыть 9 февраля, отправит на Землю ценные данные о климате и погоде Марса. Если все пройдет хорошо, «Надежда» станет первой арабской миссией на Красную планету — да и вообще на любую другую планету в Солнечной системе.
Новый марсоход является улучшенной версией «Любопытства».
18 февраля зонд НАСА «Настойчивость» (Perseverance) приземлится в марсианском кратере Джезеро, на месте бывшего озера, где будет проведен самый обширный на сегодняшний день поиск прошлой (а может и настоящей) жизни на Марсе. Созданный на тех же базовых принципах, что и марсоход Curiosity, который курсирует по Марсу с 2011 года, отработав там уже 3000 дней, марсоход Perseverance размером с автомобиль оснащен различными инструментами, предназначенными для поиска признаков микробной жизни.
Он также запустит «Изобретательность» (Ingenuity), небольшой вертолет, который должен стать первым летающим объектом в атмосфере Красной планеты. Что еще более важно, Perseverance будет хранить в себе самые интригующие образцы Марса, чтобы в рамках пилотируемой миссии на Красную планету, запланированной на 2030 год, капсулу с ними можно было забрать и отправить на Землю для дальнейшего изучения.
Китай, всегда достаточно мало рассказывающий о своей космической программе, не сообщил точных сроков прибытия его амбициозной миссии «Вопросы к небу-1», она же Тяньвэнь-1, на Марс. Ожидается, что это произойдет в середине февраля, после чего зонд останется на орбите, а в мае отправит посадочный модуль с марсоходом на поверхность.
Копия первого китайского марсохода.
Если все пройдет успешно, Китай станет третьей страной, оборудование которой будет работать на поверхности Марса. Основные цели миссии включают изучение климата Красной планеты, распределения запасов льда, а также анализ ионосферы и магнитного поля.
Космическая обсерватория нового поколения
Долгожданный «долгострой» — космический телескоп Джеймса Уэбба, страдающий от технических проблем и постоянно растущих затрат, также будет запущен в этом году (скрестим пальцы, ибо по количеству и срокам переноса он заставляет Cyberpunk 2077 нервно курить в стороне). И, если больше не будет форс-мажоров, то 31 октября преемник космического телескопа Хаббла будет отправлен в космос и расположится на расстоянии более 1.5 млн километров от Земли, в точке Лагранжа, где он будет неподвижным относительно нашей планеты и Солнца. Если все пойдет по плану, он предоставит нам беспрецедентные виды на Вселенную в инфракрасном свете: это будет самый большой телескоп, когда-либо размещавшийся в космосе, в 100 раз превышающий по светосиле Хаббл.
Зеркало нового телескопа поражает размерами.
«Уэбб создан, чтобы продолжать развитие невероятного успеха космических телескопов Хаббла и Спитцера, наблюдая инфракрасную Вселенную и исследуя каждую эпоху космической истории», — сказал Эрик Смит, ученый-программист НАСА, занимающийся новым телескопом. «Обсерватория способна обнаружить свет от первого поколения галактик, которые сформировались в ранней Вселенной после Большого взрыва, и изучит атмосферы близлежащих экзопланет на предмет возможных признаков обитаемости».
«Люси» — исследовательница астероидов
В октябре НАСА собирается запустить космический корабль «Люси». В течение своей 12-летней миссии этот зонд посетит так называемые юпитерианские троянские астероиды — космические булыжники, которые движутся по той же орбите, что и Юпитер, но находятся в сотнях миллионов километров впереди или позади гигантской планеты, будучи захваченными ее гравитацией. Считается, что троянские астероиды могут содержать ключи к пониманию ранней Солнечной системы — и, возможно, даже к разгадке происхождения органического материала на Земле (так как именно Юпитер мог «стрелять» ими по нашей планете на ранних стадиях развития нашей планетной системы).
Зеленым показаны троянские астероиды.
Обратно на Луну
В последние годы интерес к Луне снова стал повышаться, и это не удивительно: наш спутник отлично подходит как плацдарм для обкатки технологий, которые в будущем позволят отправлять отряды космонавтов на другие планеты или спутники — например, на Марс.
Ожидается, что первая из миссий НАСА «Артемида» (Artemis) — пробный полет без экипажа, получивший название Artemis 1, будет совершен в ноябре 2021 года. Эта миссия предоставит инженерам на Земле возможность оценить, как космический корабль работает в глубоком космосе, и послужит прелюдией к возвращению астронавтов на Луну в 2024 году.
В марте Индия планирует запустить свою третью лунную миссию под названием Чандраян-3. Это будет вторая попытка приземления на Луну после крушения посадочного модуля Vikram во время миссии Чандраян-2 в 2019 году. Если все пройдет хорошо, то марсоход Чандраян-3 приземлится в большом лунном кратере Айткен на южном полюсе Луны. Он имеет диаметр более 130 километров и глубину в 6 километров, и образовался, когда гигантский астероид врезался в Луну около 3,9 миллиардов лет назад. Но, что самое важное — в нем могут находиться залежи водяного льда, полезного для будущих космонавтов.
Макет Луны-25.
После многолетнего перерыва, НПО имени С. А. Лавочкина наконец-то завершает наземные испытания российского зонда Луна-25. Предыдущая Луна-24 была запущена аж в 1976 году, и для новой поставлены амбициозные цели: исследовать полярные области нашего спутника, где в естественных морозильниках сотнями миллионов лет накапливались вещества, оседающие на поверхность Луны.
Спускаемая станция будет уметь «просвечивать» грунт на глубину до 60 сантиметров, проводить полноценный анализ взятой породы, а также сможет изучить лунную экзосферу. На данный момент Луну-25 планируется доставить на космодром «Восточный» в августе этого года, и, если все пойдет по плану, на нашем спутнике она окажется в октябре.
Илон Маск продолжает осваивать космос
В прошлом году компания SpaceX вошла в историю, когда ее космический корабль Crew Dragon доказал, что может переправлять астронавтов в «домик человечества» на орбите — на Международную космическую станцию. Ожидается, что SpaceX сделает такие поездки обычным делом: так, две из них, вероятно, состоятся в конце этого года.
2021-ый также может стать годом, когда мы увидим полностью готовый космический корабль SpaceX Starship высотой 50 метров, предназначенный для того, чтобы однажды доставить людей на Красную планету. Несмотря на то, что предыдущий прототип устроил красивую оперу со взрывным финалом, генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил в прошлом году, что он «на 80-90 процентов» уверен, что Starship будет готов к концу 2021 года.
Интересные астрономические события, видимые невооруженным глазом
Кольцевое солнечное затмение.
10 июня произойдет кольцевое солнечное затмение. Это явление происходит, когда Луна находится дальше всего от Земли, что не дает ей полностью закрыть Солнце, в результате чего вокруг затемненной Луны образуется световое кольцо. На большей части Европы и на северо-востоке США это затмение будет видно хотя бы частично. Лучшим метеоритным дождем года могут стать Персеиды, названные так, потому что кажется, что эти искорки происходят из созвездия Персея на небе. Пик этого звездного светового шоу наступит в конце лета, в середине августа.
Так что, как видите, год обещает быть интересным — и, будем надеяться, все запуски будут успешными.
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