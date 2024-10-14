SanDisk представила очень необычную флешку — и для iPhone, и для Android сразу



Компания SanDisk выпустила съемный флеш-накопитель для смартфонов, который позволяет переносить файлы практически между любыми устройствами. О ней написали в IT Home.



Согласно источнику, новый накопитель представлен в двух форматах портов: USB-С + USB-A либо USB-С + Lightning. Корпус сделан в виде вращающейся капсулы, с каждой из сторон которой расположен один из двух портов. Заявляется, что флешка будет исправно работать в диапазоне температур от 0 до +45 градусов, а хранить данные может при температуре от -10 до +70.







Накопитель поддерживает стандарт USB 3.2 Gen 1, что в теории дает пропускную способность в 10 Гбит/с (около 1,2 Гб/с), однако на практике гарантированная скорость составляет 100 Мб/с для USB-версии и 90 Мб/с для флешки с Lightning. Возможно, скоростные характеристики упираются в максимальный ток, который способен отдать смартфон. В целом же аксессуар станет спасением для тех, кто часто передает данные между iPhone / iPad, Android и ноутбуками; например, офисные файлы для печати. Стоимость флешек пока не озвучена.