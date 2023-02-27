Санкции ударили по «Тинькофф Инвестициям». Банк рассказал, что будет с иностранными акциями

Александр



На прошлой неделе Евросоюз ввёл блокирующие санкции против нескольких российских банков, в том числе «Тинькофф». Их отключили от системы SWIFT и других международных финансовых инструментов.

Банк «Тинькофф» рассказал, что готовился к санкциям на протяжении нескольких месяцев, поэтому предусмотрел несколько решений, которые призваны защитить интересы его клиентов. Разработаны в том числе механизмы для держателей иностранных акций в сервисе «Тинькофф Инвестиции».

В скором времени «Тинькофф» перенесёт акции, торгующиеся на «СПБ Бирже», на неподсанкционную компанию (какую — пока не указывается). Клиентам «Тинькофф Инвестиции» не потребуется продавать акции, но временно приостановлена торговля ими, а торги будут возобновлены в течение 1-3 недель. Доступ к ценным бумагам, торгующимся на Гонконгской бирже, предоставляется «СПБ Биржей», поэтому также будет временно ограничен. Возможность покупки и продажи иностранных акций сохранится в сервисе «Тинькофф Инвестиции» (в приложении и на сайте).

Санкции не повлияют на большую часть операций с иностранной валютой, однако торги с евро приостановлены, и эта валюта исключена и перечня ликвидных инструментов.

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realexx
*Неподсанкционную
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