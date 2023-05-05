Иллюстрация: info-sbermarket.ru
По данным «Коммерсанта», клиенты «Сбербанка» начали жаловаться на обнуление накопленных баллов «Спасибо». Некоторых из них отключают от программы лояльности.
Жалобы на действия банка стали появляться на профильном ресурсе «Банки.ру». «Сбер» отмечает, что программой «Спасибо» пользуются 67 миллионов клиентов, а блокировки единичные и не носят системного характера. Банк якобы блокирует баллы у клиентов, которые злоупотребляют программой лояльности — например, регистрируют новые аккаунты, чтобы получать максимальную выгоду (например, за счёт получения реферальных баллов за приглашения друзей, а по факту — самого себя).
Как отмечают юристы, программы лояльности находятся вне правового поля, они не регулируются законодательно, поэтому банки и другие организации вольны аннулировать бонусные баллы и не начислять их клиентам по своему усмотрению. Суды по-разному смотрят на такие манипуляции, однако исходя из судебной практики, бывают случаи, когда решения выносятся в пользу клиентов.
«Сбер» начал аннулировать бонусные баллы и отключать клиентов от программы лояльности
Александр Кузнецов —
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Комментарии
+613
Давно с ним попрощался. Коммуналку только прогоняю с кредитки и всё.
2 часа назад в 13:00
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+552
+4679
Да этот Сберб Спасибо, одна из самых тупых затей вообще. Баллы абсолютно бесполезны и пользоваться ими было нормально, когда можно было частично например платить за связь и некоторые другие услуги
2 часа назад в 13:01
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Я их трачу на сбер мегамаркет, купил жене смарт часы за 1500 р при их цене 7900 р. Цена такая же как на других маркет плейсах.
час назад в 14:01
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Многие аптеки принимают оплату бонусами спасибо да и наверняка много кто, у кого есть бонусы, тот найдет куда их потратить
час назад в 14:03
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+17