«Сбер» начал аннулировать бонусные баллы и отключать клиентов от программы лояльности

Александр


Иллюстрация: info-sbermarket.ru

По данным «Коммерсанта», клиенты «Сбербанка» начали жаловаться на обнуление накопленных баллов «Спасибо». Некоторых из них отключают от программы лояльности.

Жалобы на действия банка стали появляться на профильном ресурсе «Банки.ру». «Сбер» отмечает, что программой «Спасибо» пользуются 67 миллионов клиентов, а блокировки единичные и не носят системного характера. Банк якобы блокирует баллы у клиентов, которые злоупотребляют программой лояльности — например, регистрируют новые аккаунты, чтобы получать максимальную выгоду (например, за счёт получения реферальных баллов за приглашения друзей, а по факту — самого себя).

Как отмечают юристы, программы лояльности находятся вне правового поля, они не регулируются законодательно, поэтому банки и другие организации вольны аннулировать бонусные баллы и не начислять их клиентам по своему усмотрению. Суды по-разному смотрят на такие манипуляции, однако исходя из судебной практики, бывают случаи, когда решения выносятся в пользу клиентов.

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Комментарии

Bazily
+208
Bazily
Сбер сейчас наверное единственный банк, который не имеет кэшбэка. Но хомяки продолжают пользоваться этим недобанком 😂
Сегодня в 12:28
#
+613
Paspartu Bazily
Не все бегают за этим кешбеком
2 часа назад в 12:59
#
Bazily
+208
Bazily Paspartu
Это просто показывает отношение банка к своим клиентам. А уж про комиссии всевозможные можно даже не упоминать. Но вы продолжайте себя успокаивать.
2 часа назад в 13:40
#
+613
Paspartu Bazily
У меня нет никаких комиссий, которых нет в других банках.
2 часа назад в 13:45
#
Bazily
+208
Bazily Paspartu
Значит вы не клиент Сбера.
2 часа назад в 13:46
#
Вася Вотафаков
+5491
Вася Вотафаков Bazily
Давно с ним попрощался. Коммуналку только прогоняю с кредитки и всё.
2 часа назад в 13:00
#
+552
law
Зато у них балов много дают на смм и спасибо пабает в разы болтше черем денег кэш у других. А боокируют и отключают тех кто купил в смм получил много бонусов и сдал товар и потратил бонусы, вот они и жалуются не удалось нажиться)
Сегодня в 12:34
#
+4679
Carter_Mayers
Да этот Сберб Спасибо, одна из самых тупых затей вообще. Баллы абсолютно бесполезны и пользоваться ими было нормально, когда можно было частично например платить за связь и некоторые другие услуги
2 часа назад в 13:01
#
Seagull
–407
Seagull Carter_Mayers
Я их трачу на сбер мегамаркет, купил жене смарт часы за 1500 р при их цене 7900 р. Цена такая же как на других маркет плейсах.
час назад в 14:01
#
Seagull
–407
Seagull Carter_Mayers
Многие аптеки принимают оплату бонусами спасибо да и наверняка много кто, у кого есть бонусы, тот найдет куда их потратить
час назад в 14:03
#
Mr.Igor
+116
Mr.Igor
Автор не поднимал шум на пустом месте! Заголовок ужасающий создал….
2 часа назад в 13:11
#
+17
Mcsimkis
Самый понятный банк, пробовал разные, остальные хитрят. Имею кэшбэк от 3000 до 7000₽ каждый месяц. Единственный минус — убрали бизнес залы бесплатные.
2 часа назад в 13:50
#
Bazily
+208
Bazily Mcsimkis
У Сбера нет кэшбэка, не придумывайте 😂
час назад в 13:56
#
tellurian
+5099
tellurian Bazily
Есть в виде спасибо.
Трачу в разных местах.
час назад в 14:28
#
Bazily
+208
Bazily tellurian
Изучите значение слова КЭШ. Банки возвращают клиентам деньги. Настоящие. Которые я могу обналичить при желании или потратить там, где я хочу, а не там, где мне сказал банк.
час назад в 14:43
#