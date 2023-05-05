«Сбер» начал аннулировать бонусные баллы и отключать клиентов от программы лояльности



Иллюстрация: info-sbermarket.ru



По данным «Коммерсанта», клиенты «Сбербанка» начали жаловаться на обнуление накопленных баллов «Спасибо». Некоторых из них отключают от программы лояльности.



Жалобы на действия банка стали появляться на профильном ресурсе «Банки.ру». «Сбер» отмечает, что программой «Спасибо» пользуются 67 миллионов клиентов, а блокировки единичные и не носят системного характера. Банк якобы блокирует баллы у клиентов, которые злоупотребляют программой лояльности — например, регистрируют новые аккаунты, чтобы получать максимальную выгоду (например, за счёт получения реферальных баллов за приглашения друзей, а по факту — самого себя).



Как отмечают юристы, программы лояльности находятся вне правового поля, они не регулируются законодательно, поэтому банки и другие организации вольны аннулировать бонусные баллы и не начислять их клиентам по своему усмотрению. Суды по-разному смотрят на такие манипуляции, однако исходя из судебной практики, бывают случаи, когда решения выносятся в пользу клиентов.

