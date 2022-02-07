



В опубликованном недавно докладе ООН говорится, что власти Серверной Кореи обеспечивают деятельность хакеров, которые взламывают криптовалютные биржи и крадут хранящиеся у них средства. Только за 2020 и 2021 годы они похитили криптовалюту стоимостью около 500 миллионов долларов.



В общей сложности Северная Корея похитила у криптовалютных бирж около 2 миллиардов долларов. Эти средства, по данным Совета безопасности ООН, идут на финансирование ракетных программ — ядерных испытаний и запуск баллистических орудий массового уничтожения.



Северная Корея, несмотря на санкции со стороны США и других государств, продолжает развитие ядерной инфраструктуры. Предположительно, страна тайно возобновила работу ядерного реактора в Йонбене и производит плутоний из отработанного топлива. Специальный представитель США по Северной Корее планирует встретиться с представителями Японии и Южной Кореи, чтобы обсудить ситуацию.







