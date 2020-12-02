3 декабря в школе стартапов RUSSOL будет запущен открытый онлайн-стартап-курс для подростков. Главные особенности курсов — практико-ориентированность и отсутствие платы за прохождение. Участники будут искать и проверять бизнес-идеи, создавать прототипы продуктов, начинать продажи и так далее.
Цель проекта — научить подростков мыслить глобально, избавить от страха ошибок и неудач, а в итоге — помочь появлению в России и странах СНГ предпринимателей мирового уровня, таких как Илон Маск, Джефф Безос или Джек Ма. А еще изменить устоявшееся представление о том, что хорошее образование и ценные знания стоят больших денег, а потому доступны только обеспеченным семьям.
Материалы курса в нескольких лекциях структурируют практику создания бизнеса: от проверки бизнес-идеи до привлечения инвестиций и реализации проекта.
Основные материалы:
1. Вводная. Что такое успешный стартап и без чего он невозможен?
2. Идея. Где искать и как проверить стартап или бизнес идею?
3. MVP. Как создать прототип продукта, даже если ты не разработчик?
4. Команда. Где искать сооснователей, сотрудников и как с ними общаться?
5. Бизнес-модели. На чем можно зарабатывать и сколько просить денег?
6. Клиенты и продажи. Где и как искать первых пользователей?
7. Финансирование. Где, как и зачем стартапу искать финансирование?
8. Метрики. Зачем, как и что измерять в стартапе?
9. Презентация. Как выступать на публике и делать слайды
10. Что дальше. Как развиваться после завершения обучения и куда идти?
Помимо видеоуроков, RUSSOL планирует провести цикл онлайн-встреч с участием:
- Александр Кулагин из Flipper zero (через краудфандинг получил почти 5 млн долларов)
- Ксения Родионова из интернет-магазина «ВкусВилл» (высокие успехи в онлайн-торговле)
- Микита Микадо из PandaDoc (автоматизация документооборота)
Видеозаписи этих встреч станут частью стартап-курса.
Обучение рассчитано на 10 недель. Каждый четверг буду публиковаться новый видеоурок, домашнее задание и список дополнительного контента для самостоятельного изучения.
Минимальный возраст участников 14 лет. Можно прийти со своей идеей, а можно получить готовый список из 20 идей и проблем и работать над их решениями. Варианты участия: участвовать можно как в качестве основателя и двигателя проекта, так и как участник команды, например, разработчик, дизайнер, продажи, контент менеджер, маркетолог. В результате участия студенты получат новые навыки, обратную связь по идеям, материализацию идеи, возможность общаться с настоящими предпринимателями и единомышленниками, знание устройства стартапа, а также шансы получить практику в стартапе или компании.
Курс создан благодаря усилиям команды RUSSOL и финансовой поддержке 80 неравнодушных человек. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте russol.info/kids.
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