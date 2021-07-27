В Signal Messenger для Android исправлена ошибка, которая приводила к отправке случайных фото из галереи случайным людям. Об этом рассказала администрация Signal.
Эта проблема появилась в мессенджере еще в конце 2020 года. Впервые о ней упомянул на GitHub зарубежный разработчик, после чего в тему подтянулись и другие «пострадавшие» от бага и подтвердили его слова. Проявлялось это так — при отправке всего одного изображения в чат, изредка вместе с ним могли подтянуться еще несколько. Разработчик по имени Роб Конноли делал различные предположения — например, он полагал, что этот баг является следствием бэкдора в мессенджере, но в результате оказалось, что это была непреднамеренная ошибка.
Стоит напомнить, что Signal считается одним из самых безопасных мессенджеров благодаря своему высокому уровню шифрования переписки. Однако даже у его команды устранение бага заняло более полугода. Пользователи очень негодовали на администрацию Signal: кто-то слал отчеты об ошибках и статистику, а другие — просто хейтили руководство.
Грейсон Парелли, один из девелоперов Signal, сообщил, что ошибка оказалась буквально неуловимой — её очень сложно было воспроизвести, и, как следствие, найти её корень. Однако теперь в версии 5.17.3 она исправлена. К слову, в версии для iOS такого дефекта замечено не было. Возможно, здесь закрытая политика Apple в отношении iOS пошла на пользу.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru