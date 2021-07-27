LemonDuck

ИБ-специалисты выявили опасный вирус, который атакует компьютеры на базе Windows и Linux. Он получил название LemonDuck.

Этот вирус проникает на компьютеры через заражённые флешки или файлы, скачанные по сомнительным ссылкам. После запуска он глубоко проникает в систему и заражает её. К счастью, он ничего не уничтожает и не шифрует, напротив — в интересах его создателей нормальное функционирование компьютера. Он маскирует своё присутствие, чтобы пользователь не замечал заражение максимально долго.

LemonDuck крадёт пользовательские данные, в том числе логины и пароли от веб-ресурсов и платёжную информацию, а также использует вычислительные способности компьютера для добычи криптовалюты Monero в пользу хакеров. Косвенные признаки наличия этого вируса — увеличение нагрузки на процессор, видеокарту и оперативную память в процессе работы и в периоды простоя компьютера и сильное снижение скорости интернет-соединения.

Эксперты советуют своевременно устанавливать обновления операционной системы и патчей безопасности и не полагаться на встроенный в Windows антивирус, а установить дополнительное антивирусное решение — такая комбинация более эффективно справится с выявлением вирусов и хакерских угроз. Они напоминают, что не следует открывать сомнительные ссылки, полученные в соцсетях и мессенджерах, и, тем более, скачивать и запускать файлы, выложенные по этим ссылкам.



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Источник:

Indian Express Indian Express

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