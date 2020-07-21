Вы обратили внимание на эксклюзивные обои OnePlus Nord во время презентации? Если они вам понравились, то в этой заметке вы сможете их скачать.
С помощью этой эксклюзивной подборки обоев специально для новой модели Nord компания OnePlus пыталась продемонстрировать влияние северных стран на концепцию устройства. Все изображения придерживаются ранее проверенному стилю, за которые поклонники ценят и любят компанию.
Восемь совершенно новых обоев с абстрактными видами, включая изображения ледников и заснеженных ландшафтов. Все они были вдохновлены северными регионами Европы. Все остальные наши подборки вы сможете найти по тегу «Обои».
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