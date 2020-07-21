8 + 128 ГБ — 379 фунтов или 399 евро

12 + 256 ГБ — 469 фунтов или 499 евро

Китай — 4999 юаней

Европа — 89 евро

США — 79 долларов

Великобритания — 79 фунтов







Компания OnePlus анонсировала две новинки, слухи о которых ходили несколько месяцев. Это недорогой смартфон OnePlus Nord и по-настоящему беспроводные наушники OnePlus Buds.OnePlus Nord — смартфон средней ценовой категории, который можно считать упрощенной версией флагманского аппарата OnePlus 8. Он получил AMOLED-экран диагональю 6,44 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, процессор Snapdragon 765G со встроенным 5G-модемом, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопитель объёмом 128 или 256 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 30T (с нуля до 70% за полчаса). Корпус выполнен из металла и покрыт стеклом.Фронтальная камера двойная с главным 32-мегапиксельным модулем и широкоугольным сенсором с охватом 105 градусов. Основная камера обладает четырьмя сенсорами: главный Sony IMX586 48 Мп с оптической стабилизацией, широкоугольный 8 Мп, макромодуль 2 Мп и датчик глубины 5 Мп.Продажи OnePlus Nord начнутся 4 августа, однако 31 июля компания продаст небольшую партию смартфонов на своём сайте.OnePlus Buds — первые беспроводные наушники формата True Wireless, выпущенные этой компанией. Внешне они напоминают AirPods, обладают поддержкой Bluetooth 5.0 и драйверами диаметром 13,4 мм. Заряда хватает на 7 часов воспроизведения музыки или 4 часа работы в режиме гарнитура, а при зарядке от переносного чехла время автономность увеличивается до 30 часов. Чехол заряжается через USB Type-C, беспроводной зарядки нет.Наушники поддерживают подавление шума для микрофона при разговоре (но не для музыки). Задержка звука — 103 мс, поддержки кодека aptX не предусмотрено, зато есть Dolby Atmos. Кроме того, наушники распознают, когда пользователь вынимает их из ушей, и ставят музыку на паузу. Ещё одна интересная возможность — поддержка функции Fast Pair, благодаря которой можно быстро переключать между двумя парами наушников, сопряжённых со смартфоном или другим источником звука. Защита от воды невысокого класса — IPX4, но этого достаточно для того, чтобы уберечь начинку наушников от пота или случайных брызг.Продажи OnePlus Buds в белом корпусе начнутся 27 июля. В августе появится вариант в тёмно-серой расцветке, а бирюзовая версия выйдет позже.Можно ожидать, что через некоторое время OnePlus начнёт поставлять эти новинки в России. Тогда же будет объявлена их стоимость на нашем рынке.