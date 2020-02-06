Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) предлагает создать инфраструктуру для производства в РФ компонентов для оптоэлектроники. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на документацию.



В презентации говорится о «новой технологической эре» — информационных, сенсорных и квантовых системах, в которых высокоскоростные микроэлементные компоненты заменяются на фотонные. Микроэлектроника использует для передачи данных электрические соединения, а оптоэлектроника — фотонные (световые). Эти системы могут быть использованы для передачи, обработки и записи информации, комплексных вычислений на больших массивах данных, в том числе и для разработки и развертывания сетей шестого поколения (6G).



По информации Сколтеха на создание производства минимум 12,6 миллиарда рублей, которые будут потрачены до 2024 года. Что касается «оптимальной» суммы, то авторы презентации называют 26,9 миллиарда рублей.





«Средства, которые просит выделить институт, должны пойти на закупку оборудования, создание чистой зоны и запуск производства. Как мне известно, речь идет пока о государственном финансировании этой стадии проекта», — отметил гендиректор Российского квантового центра Руслан Юнусов.



Юнусов отмечает, что на строительство такого центра потребуется не менее двух лет. По его словам, модель использования центра пока не ясна и строительство завода, который будет выпускать большие партии комплектующих, не планируется. «Подобный проект, безусловно, нужен, так как подобная технология перспективна для многих отраслей», — подчеркнул Руслан Юнусов.





