





Идет третья неделя самоизоляции. Любимые фильмы уже пересмотрены, сериалы и видео на YouTube надоели. Чем же заняться? Правильно, поиграть. Однако тут вскрывается одна проблема: старый добрый домашний ПК, который без проблем тянет интернет и видео в 1080р, почему-то совсем не хочет дружить с современными ААА-тайлами. Что же делать? Ну, например, можно купить консоль.Можно, но это не выглядит отличной покупкой: сейчас за хорошую версию PlayStation 4 Pro или Xbox One X с парой тайлов в комплекте с вас попросят порядка 30 тысяч рублей. При этом уже через полгода выйдут новые консоли, и, очевидно, поддержка старых достаточно быстро сойдет на нет: разумеется, старые игры продаваться будут, но достаточное количество новинок просто обойдут стороной решения предыдущего поколения — так было и с PlayStation 3 после выхода PlayStation 4, и с PlayStation 2 после выхода PlayStation 3. Брать текущее поколение консолей ради эксклюзивов тоже смысла немного — достаточное их количество стало кроссплатформенными.Поэтому приходит в голову другая затея: почему бы сейчас не собрать базовый игровой ПК за те же 30-35 тысяч рублей, но с хорошим заделом на будущее, чтобы когда выйдут новые PlayStation 5 и Xbox Series X, и под них начнут активно делать игры и таким образом поднимать системные требования под Windows, просто проапгрейдить свой компьютер и продолжить дальше наслаждаться новинками?Конечно, некоторые скажут — сейчас кризис, коронавирус и доллар по 75, кто же будет собирать ПК? Во-первых, никто не знает, когда все закончится: самые оптимистичные прогнозы по коронавирусу указывают аж на лето. Во-вторых, все может стать еще хуже и курс доллара станет трехзначным — надеемся, что этого не произойдет. Ну и в-третьих, мы собираем компьютер не за 150 тысяч, а всего за 30, и тут переплата за курс доллара не превышает нескольких тысяч рублей, что сложно назвать серьезной суммой.Что касается магазина, то собирать я буду в DNS, потому что он есть везде и на текущий момент работает и принимает заказы. Но, разумеется, все указанные комплектующие достаточно массовые, чтобы найти их в других местах, возможно, за более низкую цену.Еще года три назад бюджетная сборка обычно представляла собой 2-ядерный 4-поточный Pentium G4560 вместе с Nvidia GTX 1050 Ti, и в большинстве игр тех лет она давала вменяемую производительность в FHD на околосредних настройках графики. Однако, очевидно, времена меняются, и про современные тайлы на 2-ядерных CPU можно сказать только одно — они запускаются. А вот дальше следует целый букет всевозможных проблем: в лучшем случае это будет слегка «желейное» управление и микрофризы, в худшем будут непрогруженные текстуры и зависания на пару-тройку секунд.Короче говоря, для онлайн-проектов типа PUBG Lite, Dota 2 или WoT такой процессор еще подойдет, но попытка поиграть на нем в то же Metro Exodus скорее превратится в пытку. Поэтому теперь минимум уже 4 ядра и 4 потока — да, такие CPU не претендуют на 100 fps в новинках, но получить стабильные 40-50 кадров в секунду без фризов на них вполне можно.И, что забавно, кризис сделал простые процессоры от Intel выгодными для покупки. И в данном случае речь идет о Core i3-9100F. В отличие от обычного Core i3-9100, в этом CPU отключено видеоядро — оно нам все равно не понадобится, ибо в сборке разумеется будет дискретная видеокарта, зато это позволит вам сэкономить порядка 3 тысяч рублей, что очень неплохо. Во всем другом это хороший базовый CPU, имеющий, как уже было сказано выше, 4 ядра и 4 потока с частотой в 3.6 ГГц без возможности разгона.В современных играх он выступает на уровне 6-ядерного Ryzen 5 1600 в стоке, который стоит на пару тысяч дороже — сказывается хорошая одноядерная производительность Coffee Lake в сравнении с Zen первого поколения. При этом его BOX-версия с кулером стоит всего на пару сотен рублей дороже OEM, где кулера нет — что ж, с учетом того, что этот 4-ядерный CPU достаточно холоден, брать сторонний кулер смысла нет, так что добавляем в корзину именно BOX-версию.Есть желание сэкономить или же вы фанат AMD? На помощь приходит старый добрый Ryzen 3 1200. Те же 4 ядра и 4 потока, частота чуть ниже, до 3.4 ГГц, но при этом возможен разгон. И он тут, к сожалению, обязателен: как уже писал выше, у первого поколения архитектуры Zen не самая лучшая производительность на ядро, поэтому разгон процессора до 3.8-3.9 ГГц позволит избавиться от микрофризов в большинстве тяжелых игр. В любом случае, по fps до уровня Core i3-9100F он слегка не дотянет, но и стоит Ryzen 3 1200 при этом куда дешевле, около 4 тысяч рублей.Опять же имеет смысл брать BOX-версию такого CPU — он достаточно холоден, чтобы охлаждаться обычным бруском алюминия с простенькой вертушкой. Правда, в DNS была только OEM-версия, так что я добавил как раз такой простенький кулер CoolerMaster A30, стоимость которого в среднем сравнима с разницей в цене между OEM и BOX.Конечно, для таких процессоров отлично подойдут самые простые платы на чипсетах Intel H310 и AMD A320, и их покупка позволит сэкономить до пары тысяч рублей. Но делать этого не стоит по одной простой причине: когда через пару лет вы захотите провести апгрейд, то банально не сможете это сделать — платы не позволят: у них и слотов ОЗУ будет всего два, и топовые процессоры они не вытянут, да и разгон они не поддерживают, а для Ryzen первого поколения он важен.Поэтому имеет смысл подняться на ступеньку выше, к чипсетам Intel B360/B365 и AMD B350/B450. Тут уже есть решения с 4 слотами под ОЗУ, разъемами M.2 и нормальными зонами питания процессора — в будущем в такие платы вполне можно будет поставить 8-ядерные Core i9-9900 или Ryzen 7 3700X с NVMe SSD и тем самым продлить срок жизни ПК еще на 3-4 года.Возможный пример платы для сборки на Intel — это ASUS PRIME B365M-A. За 6 тысяч рублей вы получите решение с 4 слота под ОЗУ, шестью «нечестными» фазами питания под радиатором и двумя разъемами M.2. Для сборки на AMD подойдет плата GIGABYTE B450M DS3H. Она стоит чуть дешевле, 5.5 тысяч рублей, при этом также имеет 4 слота под ОЗУ, семь фаз питания и один разъем M.2.Ожидали 16 ГБ? Зря. Во-первых, это сделало бы сборку на 3 тысячи рублей (или 10%) дороже. Во-вторых, 8 ГБ ОЗУ вполне хватаетсовременным играм на средне-высоких настройках графики в 1080р, если предварительно закрыть программы, требовательные к ОЗУ, типа Chrome или продуктов от Adobe. Ну и в-третьих, мы не просто так взяли платы с 4 слотами под память: в два оставшихся слота в будущем вы можете поставить хоть модули по 32 ГБ, тем самым доведя объем ОЗУ до внушительных 72 ГБ.Единственное, что действительно важно в случае с ОЗУ, так это двухканальный режим работы, то есть нужно два модуля по 4 ГБ — это практически удвоит пропускную способность, что особенно важно для наших не самых быстрых CPU, ибо подарит лишние 10-15% fps. Что касается конкретных модулей, то вполне подойдут стандартные зеленые плашки Crucial. В случае с Core i3 они заработают на стандартной частоте в 2400 МГц, а вот с Ryzen 3 их можно разогнать в среднем до 3000 МГц: это ускорит внутреннюю шину процессора и снизит задержки работы с ОЗУ, что опять же может дать до 10% fps в играх.Да, все та же AMD RX 570. Конкурентов у нее нет и близко: оставшиеся Nvidia GTX 1060 с аналогичной производительностью продают по безумным ценам, GTX 1650, которая стоит столько же, ощутимо слабее, ну а GTX 1650 SUPER стоит дороже, но при этом она и мощнее — однако в наш бюджет она не впишется.При этом не стоит считать, что RX 570 в 2020 году не может ничего. Спасибо AMD — их драйверы за три года ускорили эту видеокарту в среднем на 10-15%, и она до сих пор фигурирует в рекомендуемых настройках графики для большинства современных игр. Как итог, вы вполне можете рассчитывать на средне-высокие настройки в 1080p с fps ближе к 60, чем 30. Единственное ее слабое место — 4 ГБ видеопамяти, так что временами придется снижать качество текстур до среднего уровня, дабы уместиться в таком объеме и не вызывать фризы. Но что делать, сборка-то бюджетная, поэтому очевидно что все гладко не будет.Что касается конкретных моделей, то можно смело брать самую дешевую версию — в нашем случае это MSI Radeon RX 570 ARMOR OC. Да, она будет не самой холодной и тихой, но со своей работой справится отлично, и ближайшие пару лет будет без проблем радовать вас в играх.Идеальный вариант — это SSD на 120 ГБ под систему и HDD на 1 ТБ под файлы и игры. Однако такой тандем стоит дороже процессора, так что для бюджетной сборки он не особо подходит. Поэтому выбор идет или между жестким диском на 1 ТБ, или SSD на 240-256 ГБ, которые стоят одинаково. И тут я категорически рекомендую остановиться на втором варианте.Да, на HDD поместится и система, и с десяток игр, и еще место под фильмы и программы останется. Но по скорости загрузки системы и игр он превратит ваш не самый слабый Core i3 или Ryzen 3 в аналог Pentium 4 — вы в прямом смысле успеете сходить на кухню и заварить чай, пока грузится Windows 10. А уж обновления последней вполне способны вывести ПК из строя эдак на полчаса-час.Поэтому лучше остановиться на SSD. Да, за те же 3 тысячи рублей вы найдете решение только на 240-256 ГБ, и да, на него в лучшем случае кроме системы влезет пара-тройка игр. Но, во-первых, с учетом того, что интернет со скоростью 50+ мбит/c даже в не самых крупных городах уже не является роскошью, потратить часик-другой на закачку другого тайла несложно. А, во-вторых, система на SSD будет летать и грузиться на пару десятков секунд, и это же относится к играм. Что касается конкретных моделей, то переплачивать за что-то быстрое в случае с игровой системой нет смысла, разницы вы не увидите, поэтому можно остановиться на базовом A-Data на 240 ГБ.В бюджетной сборке больше всего хочется сэкономить на блоке питания и пихнуть какой-нибудь Aerocool VX за полторы тысячи рублей — дескать, какая разница, кто дает питание. Однако такие мысли стоит душить в зародыше: дешевый блок питания вполне может выступить корпусным шахидом, в лучшем случае отправившись на тот свет самостоятельно, а в худшем прихватив за собой парочку других комплектующих.При этом не стоит бросаться в другую крайность и тратить 20% стоимости сборки на топовый БП от Seasonic на 750 Вт с золотым сертификатом. Лучше остановиться где-то в середине: так, вышеуказанный Zalman за 3 тысячи рублей без проблем отдает 456 Вт по линии 12 В без просадок и с пульсациями в 15-20 мВ, что в разы ниже допустимой нормы. К тому же при потреблении до 300 Вт он достаточно тихий, да и гарантия на него три года. Конечно, внутри стоит не самая лучшая платформа от FSP, а все конденсаторы китайские, но базовые защиты имеются, и в общем и целом этот блок питания можно охарактеризовать как чуть ниже среднего — собственно, как и всю сборку целиком.Вот на чем в такой сборке можно и нужно экономить, так это на корпусе. У нас нет высоких суперкулеров или систем водяного охлаждения, как и длиннющих трехслотовых видеокарт. К тому же систему сложно назвать прожорливой и горячей, поэтому нам подойдет вообще любой «дырявый» корпус. Для экстремалов можно обойтись вообще без него, собрав ПК на коробке из-под материнской платы.Итого, простейший DEXP нам идеально подойдет. Да, он создан чуть ли не из фольги и гнется почти что голыми руками. Да, там нет красивого стекла и RGB-подсветки. Но все это fps не прибавляет, а свою функцию за тысячу рублей он выполняет идеально, поэтому он отлично подходит нашей сборке.В результате сборка на Intel вышла в 34 тысячи рублей, на AMD — чуть дешевле, 32 тысячи. Какой у них потенциал для апгрейда? Очень и очень широкий. В такие сборки вполне можно поставить топовые 6- и даже 8-ядерные CPU и добавить ОЗУ до 16-32 ГБ. После чего их можно приправить предтоповыми видеокартами уровня AMD RX 5700 или RTX 2070 и получить мощный игровой ПК как минимум на 3-4 года вперед. При этом реально придется менять только корпус, но с учетом того, что он стоит всего тысячу рублей, это едва ли будет серьезной потерей.Ну и пару слов о том, стоит ли ждать пару месяцев и брать «новые» Core 10-ого поколения (Comet Lake-S). Увы, скорее нет, чем да: в попытках выжать все из 14 нм компания Intel стала повышать частоту выше 5 ГГц, и это привело к тому, что новинки будут очень горячими и требовательными к питанию на плате. Для примера, обычный (без индекса K) 10-ядерный Core i9-10900 способен потреблять свыше 200 Вт — для сравнения, 16-ядерный Ryzen 9 3950X имеет аппетиты на треть меньше.И вторая проблема — цена плат. Пока что известны лишь стоимости решений на Z490 чипсете, который поддерживает разгон. Так вот, самая дешевая плата MSI на нем, Z490-A Pro, обойдется в $200 или более 16 тысяч рублей. Для сравнения, текущая Z390-A Pro стоит лишь 9.5 тысяч рублей. При этом стоимость топовой MEG Z490 Godlike составит нереальные €960 — цена очень неплохого игрового системного блока. Так что покупка Comet Lake-S оправдана только в случае с дорогим игровым ПК, где вы не поскупитесь на хороший кулер и лишние 10 тысяч рублей на плату. Поэтому, если вы целитесь в бюджетный сегмент, то таких «новых» CPU ждать не стоит и можно собирать компьютер прямо сейчас.