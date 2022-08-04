+82
Sony и Microsoft хотят заблокировать турецкие карты. Сейчас россияне выгодно оплачивают ими игры и подписки
Александр Кузнецов —
Компании Sony и Microsoft после введения в США и других странах обширных санкций в отношении России запретили россиянам приобретать цифровые версии консольных игр и оформлять геймерские подписки. Жители нашей страны нашли обходной путь — они начали покупать контент и подписки с помощью карт турецких банков (так выходит намного дешевле, чем в других странах).
По данным Digital Report, в Sony и Microsoft оказались недовольны этим обстоятельством, во-первых, из-за обхода санкций, а во-вторых, из-за несанкционированной возможности экономить. Эти компании намерены запретить турецкие банковские карты в аккаунтах, которые используются не в Турции. Не исключено, что они применят ограничительные меры к тем геймерам, кто уже купил игры или подписку, притворяясь резидентом Турции, но этого может и не произойти.
Виртуальную миграцию российских геймеров в Турцию сложно было не заметить. По неофициальным данным, за последние месяцы число покупателей игр для PlayStation и Xbox в этой стране увеличилось примерно в пять раз. Естественно, большая часть прироста произошла вследствие того, что россияне начали искать новые способы оплаты, когда Sony и Microsoft закрыли для них возможность покупать игры с помощью карт российских банков.
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Комментарии
+2
Бред какой-то. Перефразировать можно как «Сони не довольны притоком денежных средств с продажи игр, поэтому они ограничивают продажи»
Сегодня в 08:32
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Черт, это же что-то из новояза. Нашим на заметку, фраза просто супер!)
2 часа назад в 10:47
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Казахстан тоже пострадал от странного решения Sony и Microsoft.Но мы нашли простой способ, просто привязываем казахстанскую карту simply и спокойно покупаем игры, вот только подписку EA взять не получается.
Сегодня в 08:40
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А карты Казахстана то за что?
Сегодня в 08:42
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Идиоты проще говоря 😅😅😅
Не заработаем, так сами себе поднасрем 😁😁😁
Не заработаем, так сами себе поднасрем 😁😁😁
Сегодня в 09:48
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