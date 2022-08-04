Sony Microsoft Санкции

Sony и Microsoft хотят заблокировать турецкие карты. Сейчас россияне выгодно оплачивают ими игры и подписки

Александр


Компании Sony и Microsoft после введения в США и других странах обширных санкций в отношении России запретили россиянам приобретать цифровые версии консольных игр и оформлять геймерские подписки. Жители нашей страны нашли обходной путь — они начали покупать контент и подписки с помощью карт турецких банков (так выходит намного дешевле, чем в других странах).

По данным Digital Report, в Sony и Microsoft оказались недовольны этим обстоятельством, во-первых, из-за обхода санкций, а во-вторых, из-за несанкционированной возможности экономить. Эти компании намерены запретить турецкие банковские карты в аккаунтах, которые используются не в Турции. Не исключено, что они применят ограничительные меры к тем геймерам, кто уже купил игры или подписку, притворяясь резидентом Турции, но этого может и не произойти.

Виртуальную миграцию российских геймеров в Турцию сложно было не заметить. По неофициальным данным, за последние месяцы число покупателей игр для PlayStation и Xbox в этой стране увеличилось примерно в пять раз. Естественно, большая часть прироста произошла вследствие того, что россияне начали искать новые способы оплаты, когда Sony и Microsoft закрыли для них возможность покупать игры с помощью карт российских банков.
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Комментарии

+82
AkA6Er
Причём тут геймеры вообще. Задолбали уже
Сегодня в 08:31
#
+2
AID_000180.675ed4a440dc4937b0e58c9e20677298.1038
Бред какой-то. Перефразировать можно как «Сони не довольны притоком денежных средств с продажи игр, поэтому они ограничивают продажи»
Сегодня в 08:32
#
Hello!
+514
Hello!
Несанкционированная возможность экономить – великолепно )
Сегодня в 08:35
#
Monseuir Kotoff
+175
Monseuir Kotoff
Казахстан тоже пострадал от странного решения Sony и Microsoft.Но мы нашли простой способ, просто привязываем казахстанскую карту simply и спокойно покупаем игры, вот только подписку EA взять не получается.
Сегодня в 08:40
#
tellurian
+4196
tellurian
Пчёлы 🐝 против мёда :(
Сегодня в 08:55
#
S.T.A.L.K.E.R.
+550
S.T.A.L.K.E.R. tellurian
Идиоты проще говоря 😅😅😅
Не заработаем, так сами себе поднасрем 😁😁😁
Сегодня в 09:48
#