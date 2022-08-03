Покупаем любые игры для PlayStation в России с очень хорошей скидкой

Диски для PlayStation в официальных магазинах стоят дорого и доступны далеко не все. Рассказываем, как приобрести цифровые версии любой игры по очень хорошим ценам.
После ухода PlayStation из России, покупка игр стала делом крайне проблематичным. PS Store работает кое-как, внутренний кошелек для покупок просто так не пополнить, а цены на дисковые версии игр уж очень кусаются. К тому же большая часть новинок так и не появилась на отечественных прилавках.
Между тем консоли Xbox и PlayStation продолжают продаваться, а магазины постоянно пополняют их запасы. Однако возникает вопрос, как купить игры или подписки и при этом не разориться. Ранее мы рассказывали о ряде способов для владельцев Xbox. С PlayStation все обстоит несколько иначе, но как говориться: «сложно, но можно». К тому же стоит проделать путь один раз, а потом все будет значительно проще. В награду вы получите доступ к любым играм и очень неплохую экономию.
Суть схемы заключается в покупке криптовалюты с российской банковской карты и ее обмене на турецкую лиру, пополнив виртуальную карту.
Важные примечания!
- Торговать мелкими суммами не получится — нацеливайтесь на суммы 250 или 500 турецких лир.
- Вам понадобится смартфон и счет для покупки USDT. Подойдет карта Тинькофф или Qiwi.
- Турецкие лиры можно получать через посредников и полностью обойти этап с биржей. Но, скорее всего, курс будет менее выгодным. Поэтому такой способ мы не рассматриваем.
- Способ проверен нами на работоспособность. Тем не менее администрация и редакция IGuides не несут ответственности за нарушение пользовательского соглашение третьих лиц и за совершенные операции. Все ниже перечисленное вы делаете на свой страх и риск.
Устанавливаем приложение OlduBil
На этом этапе мы установим банковское приложение Турции, заведем виртуальную карту и заполним необходимые данные для торгов.
- Скачиваем приложение OlduBil для Android или iOS. В российском Play Market его нет, поэтому придется искать apk-файл на стороннем ресурсе или менять регион смартфона на турецкий. Первый вариант проще. В App Store приложение все еще доступно без всяких проблем.
- Откройте приложение и зарегистрируйтесь. На этапе номера телефона выбираем Казахстан с кодом +7. При возникновении ошибки 10114, смените язык на турецкий (потом сможете вернуть на английский). Если ничего не помогло, воспользуйтесь VPN-сервисом для Турции.
- Ваша виртуальная карта готова. В главном меню внизу нажмите Deposit, затем Deposit via Bank Transfer / EFT.
- В самом внизу, в пункте Select the Bank выберите Ziraat bankası. Скопируйте появившийся номер в блокнот или еще куда-нибудь.
- Также скопируйте Virtual Card Number.
Примечание: лимит на депозит в OlduBil — 1250 лир. Если вы резидент Турции, ограничение можно убрать, предоставив паспортные данные прямо в приложении. Похожий (1200 лир) лимит в кошельке PS Store. Внимательно следите за лимитами, чтобы не создавать проблем себе или продавцам на бирже.
Создаем Турецкий PSN-аккаунт
С помощью созданного аккаунта мы будем покупать и скачивать игры. Чтобы в играх были доступны трофеи и русский язык, если он заявлен, играть нужно с основного.
- Откройте веб-версию PSN, либо меню создания аккаунта на консоли PlayStation. На приставке нужно перейти в «Настройки → Пользователи и учётные записи → Пользовали → Добавить пользователя». Владельцам PlayStation 5 лучше регистрировать аккаунт через консоль, чтобы система зарегистрировала ваше устройство в магазине для появления игр PS5
- Укажите дату рождения. Поскольку возраст совершеннолетия в Турции 18 лет, следует выбрать дату рождения не позднее 11 июня 2004 года. В противном случае многие игры окажутся недоступны из-за возрастного ограничения. В меню «Страна/регион» выставите Turkey, а в «Язык» — тот, который понимаете (например, English)
- Укажите рабочий адрес электронной почты и пароль.
Регистрируемся на Binance. Торги USDT
Это самый сложный этап и надо быть крайне внимательным. Для пополнения турецкой карты используем криптовалютную биржу при помощи Binance и P2P-перевода.
- Скачиваем и устанавливаем приложение Binance из Play Market или AppStore
- Открываем приложение и создаем аккаунт
- Полностью проходим процедуру регистрации и верификации. Последняя занимает обычно не больше получаса, но бывает и дольше.
- Фотографии документов и себя делайте четкие и без аксессуаров, как на регистрации паспорта
- Переходим на сайт Binance и заходим под своим логином и паролем
- Открываем профиль, кликнув на свой аватар в правом верхнем углу сайта. Затем переходим в «Панель инструментов» и открываем раздел «Платёж». Или переходим по этой ссылке
- Жмем «Добавить способ оплаты» и выберите Ziraat. В строке IBAN ставим единичку, а остальные поля оставляем пустыми. Сохраняем данные.
Примечание: единичка нужна, чтобы продавец сразу не отклонил наше предложение, а также для предотвращения других возможных проблем, вроде отправки денег на IBAN, а не на номер виртуалки.
Повторите процедуру, только на этот раз добавьте российский способ оплаты. Например, Qiwi или Тинькофф.
Переходим к покупке USDT
Внимание! На Binance у вас есть право на три ошибки. После этого следует бан. Поэтому строго следуйте инструкциям и не прерывайте процесс, когда вступаете в отношения с другим торговцем.
- Переходим на страницу Binance P2P
- Смотрим, чтобы переключатель над списком (под «Экспресс» и «P2P») был установлен в положение «Купить»
- В пункте «Фиат» ставьте российские рубли (RUB). В поле «Сумма» указываем сумму в рублях, которую готовы потратить. Например, 5000 рублей (это как раз около 1200 лир по текущему курсу)
- В пункте правей, «Оплата», выберите доступный вам способ оплаты, тот Qiwi или Тинькофф
- Список предложений обновится. Вы обнаружите, что здешний курс выше биржевого — это нормально и увы, ничего с этим не поделать
- Нажмите «Купить USDT», прочтите «Условия сделки» и внимательно следуйте дальнейшим инструкциям. Когда продавец подтвердит приход денег от вас, на вашем счету в Binance будут зачислены USDT.
Далее продаем USDT, чтобы получить заветные лиры на нашу виртуальную карту.
- Для начала открываем профиль, кликнув на свой аватар в правом верхнем углу сайта. Переходим в «Панель инструментов» и открываем раздел «Платёж»
- Нажимаем «Добавить способ оплаты» и выбираем Ziraat. В строке IBAN ставим единичку, а остальные поля оставляем пустыми.
- Сохраняем данные
- Снова переходим на Binance P2P, но на этот раз переключаемся в режим «Продать».
- В меню «Фиат» ставим турецкие лиры (TRY), а в списке «Оплата» — Ziraat.
- Выбираем понравившееся предложение и жмем «Продать USDT». Не забывайте про лимит в 1250 TRY, иначе не наберетесь проблем!
- В открывшимся окне пишем продавцу следующее:
«Hello friend! Can you send me TRY to this account, please?
RECEIVER:
TURK ELEKTRONİK PARA A.Ş
IBAN
(вставляем номер ибана, который ранее копировали)
DESCRIPTION
(вставляем номер виртуальной карты, который ранее копировали)
Don’t worry about the limit. Thank you!»
Ждем, когда продавец отправит деньги на вашу виртуальную карту. Процесс может занять 5-10 минут, поэтому не забывайте обновлять приложение.
Когда получите деньги, в Binance подтвердите сделку и желательно оставьте положительный отзыв.
Привязка виртуальной карты и пополнение кошелька PS Store
Осталось только привязать карту к вашему турецкому аккаунту в PSN. Турецкий PS Store проблематично работает с виртуальными, да и с физическими картами. Поэтому решение здесь одно — напрямую пополнить кошелек, и только потом купить с него игру. Помните, что в PSN есть ограничения на операции: не пополняйте кошелек больше двух раз за час — делайте многочасовые паузы между переводами и не забывайте про лимит кошелька PSN равному 1200 лир. При возникновении ошибки лучше сделать паузу и перевести деньги на следующий день. В противном случае вас заблокируют.
- Заходим в свой турецкий аккаунт, открываем веб-версию сайта PlayStation и жмем на свой аватар.
- Жмем Payment Management и выберите Add Funds.
- Указываем данные виртуальной карты, которые можно найти в приложении OlduBil (в разделе SuperCards жмем на карту и копируем все данные — номер, срок действия и CVC).
- Деньги спишутся сразу. Приятной игры!