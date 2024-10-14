Sony в третий раз пытается уйти из России

Александр



ООО «Сони мобайл коммюникейшнз рус» направило в Федеральную налоговую службу РФ заявление о ликвидации. Эта организация является дочерним предприятием Sony Mobile Communications в России и занималась привозом и продажей телевизоров, смартфонов, фотоаппаратов, наушников, колонок и некоторых других устройств, а также их гарантийным обслуживанием.

По данным из реестра юрлиц, ООО «Сони мобайл коммюникейшнз рус» было основано в 2007 году и уже дважды пыталось ликвидироваться — сначала в сентябре, а затем в декабре 2023 года. Оба раза ей было отказано (по каким причинам, публично неизвестно). Третье заявление направлено в ту же налоговую, что и два предыдущих — ИФНС России № 46 по городу Москве.

Поставки продукции Sony в Россию были остановлены весной 2022 года, после чего монобрендовые магазины распродали остатки товаров и закрылись. На конец 2023 года единственным сотрудником «Сони мобайл коммюникейшнз рус» был гражданин Белоруссии Анатолий Машков. Примечательно, что в финансовой отчётности за 2023 год говорилось, будто компания «предпринимает все возможные меры для продолжения хозяйственной деятельности на территории РФ». По итогам 2023 года её выручка составила 840 миллионов рублей, что на 81% меньше, чем годом ранее, а чистый убыток был 530,3 миллиона рублей.

В России у Sony остаётся ещё одно представительство — АО «Сони Электроникс» Оно отвечает за работу интернет-магазина, но не подаёт признаков жизни с 2022 года. Продажи на сайте sony.ru в России были остановлены, нет даже информации о других местах продаж представленных на нём товаров.

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Комментарии

tellurian
+1962
tellurian
Грустно ;( 😢
Сегодня в 16:47
#
Дмитрий Могучев
+446
Дмитрий Могучев
Уйдут — придут. Время это доказывает.
2 часа назад в 17:26
#
+2
shak
Да нам какая разница , сетевики берут ответственность по гарантии, не нужна ,гарантия серый импорт , мы живем в стране где санкции не писаны )
56 минут назад
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