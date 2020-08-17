





МЧС России собирается «гуманизировать» оповещение жителей страны о чрезвычайных ситуациях, надвигающихся катастрофах и опасных погодных условиях. Безликие SMS будут заменены на сообщения голосовых ботов с голосами популярных актёров и медийных персон.По данным МЧС, в настоящее время лишь 20% россиян читают SMS от ведомства, а остальные либо игнорируют такие сообщения, либо удаляют их не читая сразу после получения. Кроме того, зачастую пользователи смартфонов не любят SMS, а предпочитают другие способы коммуникации в более продвинутых мессенджерах.Пилотный проект реализуется через платформу МТТ VoiceBox, которая позволяет генерировать мужские, женские или обезличенные голоса. Его запуск запланирован на начало осени 2020 года в пяти субъектах РФ (каких — не уточняется), а по результатам тестирования на основе откликов жителей страны может принято решение о дальнейшем расширении географии.Этот сервис позволяет использовать любой голос и имеет неограниченные возможности по массовому охвату, а также легко интегрируется с текущими информационными сервисами ведомства. В данный момент рассматриваются варианты использования голоса Ренаты Литвиновой, Елены Малышевой или Екатерины Андреевой для оповещения абонентов-мужчин, а женскую часть России планируется оповещать голосами Александра Безрукова, Константина Хабенского или Сергея Шнурова.