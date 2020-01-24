



На iPhone реализована удобная, но не особо очевидная возможность отфильтровывать спамерские SMS. Благодаря ей, можно отделить сообщения от обычных людей от рекламной рассылки.



Для включения фильтрации нужно перейти в «Настройки» → «Сообщения» и пролистать экран в самый низ. Далее нужно активировать переключатель напротив опции «Фильтровать по отправителю».







После этого в приложении «Сообщения» будет два раздела: «Контакты и SMS» и «Неизвестные отправители». В первый будет попадать переписка с людьми, которые сохранены в вашей телефонной книге, а во второй — сообщения от неизвестных вам контактов, в том числе различный спам. При желании вы можете зайти в раздел «Неизвестные отправители» и посмотреть, нет ли там каких-нибудь интересных вам сообщений (ведь иногда даже реклама бывает полезной).



Имейте в виду, что сообщения от людей, которых нет в вашем списке контактов, не будут отображаться в пуш-уведомлениях, то есть вы их не увидите до тех пор, пока не откроете приложение «Сообщения». Если ваша работа связана с общением с огромным количеством людей и вам нельзя пропускать сообщения от незнакомцев, лучше не активировать эту опцию, ведь вы рискуете не прочитать сообщение, которое может оказаться очень важным. Во всех иных случаях эта опция достаточно эффективно защитит вас от навязчивой рекламной рассылки и спама, на который вы не подписывались.







