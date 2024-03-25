Создан робот-пылесос, который умеет ходить по лестницам. Залипательное зрелище!

Олег

Фото: Kickstarter


На Kickstarter начался сбор денег для выпуска робота-пылесоса с любопытной «сверхспособностью» — производить уборку на нескольких этажах без помощи человека. Сбор продлится до 30 апреля, разработчики хотят получить $10 тысяч, чтобы запустить первую партию в продажу в июле.

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Фото: MIGO Ascender

Фото: MIGO Ascender

Чтобы реализовать необычную фичу, пылесосу приделали две «руки», которые сгибаются посередине наподобие локтя. С помощью этих приспособлений девайс должен цепляться за ступеньку, подтягиваться и «перекатываться» на нее. Спуск с лестницы происходит в обратном порядке. Таким образом робот-пылесос способен навести порядок в жилище, состоящем более чем из одного этажа.

MIGO Ascender

MIGO Ascender

Вместе с ботом поставляется зарядная станция, совмещающая в себе функцию автоочистки пылесоса. Обещанный ценник — $1598 за комплект из двух девайсов. 

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Источник:
Kickstarter
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Комментарии

+109
unfailingsky
Наконец-то подобие эволюции. Люблю, когда дело сдвигается с мертвой точки.
Сегодня в 18:22
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+4450
Gabriel
Следующий этап летающий пылесос -дрон сможет убираться на шкафах, подоконниках и везде куда лень лазать )
Предлагаю назвать Carlson или FrekenBok.
Голосуем)
час назад в 20:38
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