Создан робот-пылесос, который умеет ходить по лестницам. Залипательное зрелище!



На Kickstarter начался сбор денег для выпуска робота-пылесоса с любопытной «сверхспособностью» — производить уборку на нескольких этажах без помощи человека. Сбор продлится до 30 апреля, разработчики хотят получить $10 тысяч, чтобы запустить первую партию в продажу в июле.





Чтобы реализовать необычную фичу, пылесосу приделали две «руки», которые сгибаются посередине наподобие локтя. С помощью этих приспособлений девайс должен цепляться за ступеньку, подтягиваться и «перекатываться» на нее. Спуск с лестницы происходит в обратном порядке. Таким образом робот-пылесос способен навести порядок в жилище, состоящем более чем из одного этажа.Вместе с ботом поставляется зарядная станция, совмещающая в себе функцию автоочистки пылесоса. Обещанный ценник — $1598 за комплект из двух девайсов.