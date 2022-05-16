Сбер

Создатель неофициального приложения «Сбера» для iOS раскрыл всю правду о своём проекте

Александр


На прошлой неделе на первом месте в российском топе App Store оказалось приложение «Сбербанк онлайн сайт», выложенное неким Саидом Ахметовым. Оригинальное приложение «Сбербанк Онлайн» было удалено из App Store 12 апреля из-за того, что «Сбер» попал в США под санкции.

Многие СМИ и сам «Сбер» причислили приложение «Сбербанк онлайн сайт» к разряду мошеннических, что удивило разработчика. Он раскрыл исходный код своего проекта, там оказалось чуть больше двадцати строк. Ахметов утверждает, что его приложение лишь запускает веб-интерфейс «Сбера», не перехватывает никаких данных и не ворует деньги.



Создал приложение за 5 минут для друзей и знакомых, которым необходимо для удобства входа в Сбербанк онлайн, а попало в топ-10 приложений App Store, что меня удивило. А ещё больше меня потрясли новости, где меня обозвали «мошенником», хотя как таковым я не являюсь. Данные мне не передаются, денежные средства ни у кого я не украл, и с данного приложения я ничего не заработал и не планировал заработать. Также у меня не было никаких планов для мошеннических действий. Во время создания и публикации приложения в App Store я использовал свой аккаунт разработчика со своими паспортными данными и контактными данными.

Тем не менее, Ахметов удалил своё приложение из App Store по настоянию службы безопасности «Сбера». Сам «Сбер» рекомендует пользоваться официальным сайтом банка для доступа в онлайн-версию личного кабинета, в котором можно совершать платежи и переводы, а также следить за финансами.
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Комментарии

+5
iVx4JfRk
«Создал приложение за 5 минут для друзей и знакомых, которым необходимо для удобства входа в Сбербанк онлайн»
Зачем? Добавить ярлык на домашний экран через «поделиться» – 5 секунд.
Вчера в 14:43
#
Руслан
+61
Руслан
Просто вечером сел и создал за 5 минут. И тут же в Апсторе его пропустили без проверок, без блокировок и сразу выложили. Сказки на ночь))))
Вчера в 14:45
#
+526
hate_u Руслан
Еще и в топ запихали насильно )
Вчера в 15:05
#
–472
n0mer Руслан
Создавал (писал) 5 мин
Вчера в 16:32
#
Tigrolik
+498
Tigrolik
Такое «приложение» создается инструментами самой ОС легко и посто. Так что не надо нам тут лапшу на уши вешать.
Вчера в 15:38
#
iProJora
+236
iProJora
Я установил официальную прогу через аймезинг и не парюсь.
Вчера в 16:02
#
Seagull
–878
Seagull iProJora
Через нее можно устанавливать софт минуя апп стор ? 🤔
Вчера в 21:21
#
+4295
Carter_Mayers Seagull
Нет, это про то, что недавно была тут статья, как законсервировать и перенести отсутствующие в AppStore приложения на новые смартфоны в рамках одной учётной записи.
Вчера в 22:21
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+311
iGra
У нас сначала обвинят, потом разбираются)...
Вчера в 16:33
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