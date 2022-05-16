Создатель неофициального приложения «Сбера» для iOS раскрыл всю правду о своём проекте

На прошлой неделе на первом месте в российском топе App Store оказалось приложение «Сбербанк онлайн сайт», выложенное неким Саидом Ахметовым. Оригинальное приложение «Сбербанк Онлайн» было удалено из App Store 12 апреля из-за того, что «Сбер» попал в США под санкции.
Многие СМИ и сам «Сбер» причислили приложение «Сбербанк онлайн сайт» к разряду мошеннических, что удивило разработчика. Он раскрыл исходный код своего проекта, там оказалось чуть больше двадцати строк. Ахметов утверждает, что его приложение лишь запускает веб-интерфейс «Сбера», не перехватывает никаких данных и не ворует деньги.
Создал приложение за 5 минут для друзей и знакомых, которым необходимо для удобства входа в Сбербанк онлайн, а попало в топ-10 приложений App Store, что меня удивило. А ещё больше меня потрясли новости, где меня обозвали «мошенником», хотя как таковым я не являюсь. Данные мне не передаются, денежные средства ни у кого я не украл, и с данного приложения я ничего не заработал и не планировал заработать. Также у меня не было никаких планов для мошеннических действий. Во время создания и публикации приложения в App Store я использовал свой аккаунт разработчика со своими паспортными данными и контактными данными.
Тем не менее, Ахметов удалил своё приложение из App Store по настоянию службы безопасности «Сбера». Сам «Сбер» рекомендует пользоваться официальным сайтом банка для доступа в онлайн-версию личного кабинета, в котором можно совершать платежи и переводы, а также следить за финансами.