Nothing Phone (1)

Создатели Nothing Phone (1) обманули всех

Олег

Nothing Phone (1)


Создателей недавно представленного и широко разрекламированного смартфона Nothing Phone (1) уличили в обмане. Об этом сообщает Gizmochina.

Ранее мы писали о релизе Nothing Phone (1). Это смартфон с нетривиальным дизайном — похожий на iPhone 12, при этом с собственными «фишками» вроде прозрачной задней крышки и мерцающих светодиодных полос. Устройство понравилось почти всем, кто делал его обзоры, как в России, так и за рубежом. Однако спустя время вскрылся обман относительно его технических характеристик.

Речь идет о максимальной яркости дисплея. Во время презентации, а также на официальном сайте производитель активно хвастался пиковым уровнем яркости в 1200 нит. Но исследовательская компания ComputerBase проверила устройство специальными техническими средствами, и оказалось, что яркость едва достигает 700 нит в своих самых пиковых значениях. Эксперты воссоздали «очень специфические ситуации», в которых яркость могла бы соответствовать заявленной, но результата не получили.

Nothing

Специалисты ComputerBase предоставили итоги тестирования компании Nothing. Производитель смартфона уже отреагировал и подтвердил, что пиковая яркость действительно составляет 700 нит, но объяснил это настройками прошивки. На своем официальном сайте компания уже добавила уточнение, что яркость «ограничивается до 700 нит на Nothing OS 1.1.2). Никаких доказательств, что на других версиях ПО дисплей может достигать 1200 нит, Nothing не предоставила.

Такой обман можно считать довольно существенным — производитель завысил показатели яркости почти в два раза от настоящих. Один подобный «прокол» автоматически ставит под сомнения любые другие заявления Nothing. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
Nothing Phone (1) получит крутую бюджетную версию — она будет по карману любому
Nothing Phone поцарапали, погнули, подожгли и разобрали. Вот насколько он прочен и пригоден к ремонту
Где скачать обои с новенького смартфона Nothing Phone (1) от создателя OnePlus

Рекомендации

Рекомендации

Microsoft начала переделывать интерфейс Windows 11
В России проблемы с GPS — люди находят себя в воронежском озере
ВТБ придумал, как вернуть своё приложение в App Store
Классная функция из YouTube Premium становится бесплатной. Как воспользоваться?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+4065
Mers
🙀🫣
Сегодня в 15:33
#
+165
heaven
Всё.. не куплю..
Сегодня в 15:53
#
+4388
Carter_Mayers
Ну а чего ожидать от смартфона за дёшево? Работает, функционал присутствует и ладно, предьявить можно за гаджет стоимостью 60-90-140 тысяч, но никак не за эти деньги. В той или иной степени, многие производители дурят юзеров, достаточно посмотреть на спеки тех же лазерные UHD проекторы от Китайцев и от Лыжи с Самсой например. Вроде и разница в цене 100-200 тысяч у корейцев, но и качество картинки, фирменные фишки и характеристики на две головы выше будут. Но и за 150-180 тысяч впарить такое можно только человеку который не в теме. Так же и во всём остальном будет, не зря же многие выбирают A-бренды, потому что есть какая-то гарантия качества, надёжность и соответсвует в большей степени действительности
Сегодня в 16:33
#
+3783
Gabriel
Это выходит что , я нормально заплатив денег не ослепну?)
Безобразие!!!)
Сегодня в 16:54
#
BacksBanny
+31
BacksBanny
Вот это постанова🤣🤣🤣
Сегодня в 17:07
#
Mers
+4065
Mers
Я даже чехол на 13 Мах заказал, белый, в виде задней крышки Насинг фона😹
час назад в 18:47
#