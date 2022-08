Создатели Nothing Phone (1) обманули всех

Создателей недавно представленного и широко разрекламированного смартфона Nothing Phone (1) уличили в обмане. Об этом сообщает Gizmochina.Ранее мы писали о релизе Nothing Phone (1) . Это смартфон с нетривиальным дизайном — похожий на iPhone 12, при этом с собственными «фишками» вроде прозрачной задней крышки и мерцающих светодиодных полос. Устройство понравилось почти всем, кто делал его обзоры, как в России , так и за рубежом. Однако спустя время вскрылся обман относительно его технических характеристик.Речь идет о максимальной яркости дисплея. Во время презентации, а также на официальном сайте производитель активно хвастался пиковым уровнем яркости в 1200 нит. Но исследовательская компания ComputerBase проверила устройство специальными техническими средствами, и оказалось, что яркость едва достигает 700 нит в своих самых пиковых значениях. Эксперты воссоздали «очень специфические ситуации», в которых яркость могла бы соответствовать заявленной, но результата не получили.Специалисты ComputerBase предоставили итоги тестирования компании Nothing. Производитель смартфона уже отреагировал и подтвердил, что пиковая яркость действительно составляет 700 нит, но объяснил это настройками прошивки. На своем официальном сайте компания уже добавила уточнение, что яркость «ограничивается до 700 нит на Nothing OS 1.1.2). Никаких доказательств, что на других версиях ПО дисплей может достигать 1200 нит, Nothing не предоставила.Такой обман можно считать довольно существенным — производитель завысил показатели яркости почти в два раза от настоящих. Один подобный «прокол» автоматически ставит под сомнения любые другие заявления Nothing.