Создатели Stable Diffusion запустили новую нейросеть — с видео вместо картинок





Компания Stable AI, известная по нейросети Stable Diffusion, которая предназначена для генерирования красивых картинок по текстовому описанию, запустила новый проект — Stable Video Diffusion. Как понятно по названию, с помощью этой нейросети можно создавать видеоролики.



Stable Video Diffusion генерирует короткие ролики либо по текстовому описанию, либо по исходной картинке, добавляя ей логичную анимацию. Результат во многом зависит от подробности и конкретизированности описания того, что должно происходить в видео.



В настоящее время Stable AI тестирует предварительную версию Stable Video Diffusion, которая может работать с большими ошибками. Скачать нейросеть для развёртывания на собственном ПК можно на GitHub, кроме того, разработчики принимают заявки на использование веб-версии Stable Video Diffusion.

