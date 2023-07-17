YouTube запустил новую функцию — она защитит ваши уши от хитрых блогеров



Видеохостинг YouTube без анонсов запускает полезнейшую опцию для контроля звука роликов. Об этом пишет Android Autority.



Согласно источнику, речь идет о новом пункте настроек под названием «Стабильная громкость». Такой тумблер начал появляться у некоторых пользователей YouTube. Компания не рассказывает, что это за опция и кому будет доступна, но «методом тыка» пользователи поняли, зачем она нужна.







Видеохостинг YouTube без анонсов запускает полезнейшую опцию для контроля звука роликов. Об этом пишет Android Autority.Согласно источнику, речь идет о новом пункте настроек под названием «Стабильная громкость». Такой тумблер начал появляться у некоторых пользователей YouTube. Компания не рассказывает, что это за опция и кому будет доступна, но «методом тыка» пользователи поняли, зачем она нужна.



«Стабильная громкость» анализирует аудиодорожку в видео и автоматически выравнивает громкость отдельных её частей так, чтобы звуки не били по ушам зрителя. Иногда авторы контента случайно или нарочно (например, в рекламных вставках) оставляют отдельные эпизоды или звуки в роликах громче других, и это может очень раздражать. С новой опцией весь ролик будет звучать одинаково.



На текущий момент «Стабильная громкость» появилась у небольшого числа пользователей. Появится ли она у всех остальных и как скоро — пока неясно. Возможно, в ближайшее время Google пояснит свои планы.