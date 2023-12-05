Стали известны ключевые особенности iOS 18

Александр



Известно, что компания Apple работает над очередным крупным обновлением iOS. Ранее в сеть уже утекала информация об этом апдейте, а теперь сайт 9to5Mac поделился дополнительными сведениями.

По данным инсайдеров, в iOS 18 будут широко использоваться возможности искусственного интеллекта. В частности, он будет применяться в нескольких приложениях и утилитах:

  • Siri сможет использовать преимущества новой ИИ-системы с улучшенной языковой моделью
  • «Сообщения» научатся автоматически составлять ответы и задавать вопросы собеседникам
  • Apple Music сможет автоматически создавать плейлисты на основе музыкальных предпочтений пользователя
  • ИИ появится в офисных приложениях iWork, включая Keynote и Pages
  • ИИ в Xcode позволит разработчика быстрее создавать новые приложения за счёт автоматизации в написании кода

Ожидается, что анонс iOS 18 состоится на конференции WWDC летом следующего года. Традиционно эта конференция проводится в начале июня. Скорее всего, бета-версии обновления будут выпускаться всё лето (в том числе для обычных пользователей), а релиз состоится во второй половине сентября. Некоторые из наиболее продвинутых ИИ-возможностей станут эксклюзивами для топовых моделей iPhone, которые выйдут той же осенью, а часть функций будут доступны даже старым моделям.

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Комментарии

+23
Gntlmn Mthfcng
То есть ничего интересного…
Алису бы по умолчанию и открыть NFC для других приложений типа МИР
Сегодня в 12:22
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banditos
+134
banditos
Походу ии будет и ошибки за них пилить;)
Засыпет обновлениями)
Сегодня в 13:48
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