Стали известны ключевые особенности iOS 18





Известно, что компания Apple работает над очередным крупным обновлением iOS. Ранее в сеть уже утекала информация об этом апдейте, а теперь сайт 9to5Mac поделился дополнительными сведениями.



По данным инсайдеров, в iOS 18 будут широко использоваться возможности искусственного интеллекта. В частности, он будет применяться в нескольких приложениях и утилитах:





Siri сможет использовать преимущества новой ИИ-системы с улучшенной языковой моделью

«Сообщения» научатся автоматически составлять ответы и задавать вопросы собеседникам

Apple Music сможет автоматически создавать плейлисты на основе музыкальных предпочтений пользователя

ИИ появится в офисных приложениях iWork, включая Keynote и Pages

ИИ в Xcode позволит разработчика быстрее создавать новые приложения за счёт автоматизации в написании кода

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Ожидается, что анонс iOS 18 состоится на конференции WWDC летом следующего года. Традиционно эта конференция проводится в начале июня. Скорее всего, бета-версии обновления будут выпускаться всё лето (в том числе для обычных пользователей), а релиз состоится во второй половине сентября. Некоторые из наиболее продвинутых ИИ-возможностей станут эксклюзивами для топовых моделей iPhone, которые выйдут той же осенью, а часть функций будут доступны даже старым моделям.