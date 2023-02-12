Стало известно, что за «наркотик» продавался на Wildberries и сколько на нём заработали продавцы

На Wildberries больше нельзя найти товары, содержащие наркотические средства. Продавцы не были заблокированы, хотя некоторые специализировались исключительно на продаже таких товаров.
Как мы выяснили, продавались действительно растворители для красок, но специфичные — в их составе есть вещество, которое используется наркоманами. Продукты с этим веществом не запрещены законодательно, ими могут торговать юридические лица и индивидуальные предприниматели, предусмотрена лишь ответственность за продажу частными лицами — штраф 2000 рублей с конфискацией товара.
Wildberries не позволяет прочитать все отзывы к «наркотическим» товарам, но часть всё же сохранилась:
Судя по статистике продаж, с осени прошлого года один из продавцов реализовал более тысячи бутылок с «наркотическим» растворителем объёмом 250 мл примерно на 2 миллиона рублей. Продажи другого продавца более скромные — около 400 флаконов по 100 мл на 400 тысяч рублей. Наценка от оптовой цены на этот растворитель составляла примерно 500%.