Стало известно, какой экран будет у iPhone SE 4

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Ранее уже сообщалось, что грядущая бюджетка будет «помесью» iPhone 14 и iPhone 16 в плане дизайна, габаритов и характеристик. Теперь же от поставщиков запчастей для Apple стало известно, какой дисплей получит iPhone SE 4. Судя по всему, это будет OLED-панель от iPhone 13, при этом компания может её слегка удешевить — как именно, не сообщается.



Компания Apple установит в будущий iPhone SE 4-го поколения дисплей от уже существующего смартфона. Об этом пишет Gizmochina.Ранее уже сообщалось, что грядущая бюджетка будет «помесью» iPhone 14 и iPhone 16 в плане дизайна, габаритов и характеристик. Теперь же от поставщиков запчастей для Apple стало известно, какой дисплей получит iPhone SE 4. Судя по всему, это будет OLED-панель от iPhone 13, при этом компания может её слегка удешевить — как именно, не сообщается.



Главным поставщиком дисплеев для SE 4 станет компания BOE, которая ранее уже производила экраны для Apple. Она смогла обойти Samsung на тендере благодаря более низкой цене и поставит около 60-70% всех OLED-панелей. Оставшуюся долю возьмет на себя LG Display, которая как раз и производила экраны для iPhone 13.



В сухом остатке получается, что iPhone SE 4 будет оснащен OLED-дисплеем диагональю от 6,06 до 6,1 дюйма (обе цифры соответствуют iPhone 13/14 в зависимости от метода измерения), а частота обновления изображения составит унылые 60 Гц. На Dynamic Island тоже рассчитывать не стоит.