Стало известно, может ли дипфейк-копия лица разблокировать ваш iPhone

Журналист зарубежного издания Science Focus пояснил, можно ли использовать дипфейк-копию лица человека, чтобы получить доступ к содержимому его iPhone.Речь идет о цифровой копии лица какого-либо человека, которую создает специально обученная нейросеть. В настоящее время «подделка» может не просто быть визуально похожа на «оригинал», но и имитировать его мимику, особенности речи, движения и прочие отличительные черты. Такая технология получила название «дипфейк» (от английского deepfake — «глубокая подделка»).«Дипфейк» лица человека, созданный нейросетью, действительно может быть очень похож на него самого, и даже способен обмануть других людей. Но, согласно источнику, разблокировать iPhone при помощи такого «слепка» не получится. Дело в том, что система Face ID в iPhone распознает не просто внешний вид владельца смартфона — она сканирует его лицо датчиком глубины, то есть фиксирует его объем и различные физические данные.Поскольку у цифровой подделки лица нет объема — она лишь отображается на экране или распечатана на бумаге — Face ID с её помощью обмануть не выйдет. А вот систему разблокировки по лицу в бюджетных Android-смартфонах — вполне вероятно, но в некоторых случаях её можно обмануть даже простой фотографией владельца смартфона на экране другого девайса.Единственный способ обмануть Face ID от Apple — создать физическую 3D-копию лица владельца смартфона. Но даже это не гарантирует успеха — устройство разблокируется лишь в том случае, если в настройках отключен тумблер «Требование внимания для Face ID». В противном случае iPhone будет ждать, пока «человек» посмотрит прямо в камеру.