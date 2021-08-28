В китайской соцсети Weibo появилось фото, которое подтверждает название будущей линейки iPhone. На это обратили внимание журналисты PhoneArena.
До сих пор аналитики и инсайдеры допускали два возможных варианта того, как назовут готовящуюся линейку iPhone. Предположительно, она могла именоваться либо iPhone 12s, либо iPhone 13. Однако теперь в азиатском сегменте интернета появилось фото, которое убеждает нас в том, что осенью текущего года мы увидим именно iPhone 13.
На этом снимке, который сделан китайским инсайдером с ником DuanRui, можно увидеть что-то вроде упаковочных этикеток. На них четко просматривается надпись — iPhone 13. Возможно, такими этикетками запечатывают какие-то аксессуары — а быть может, и сами смартфоны. Шрифт, который использован для надписей, идентичен оригинальному шрифту Apple, который обычно применяется для маркировки самих устройств, а так же их упаковочных коробок и сопутствующей документации.
Хотя сам DuanRui не претендует на истину в последней инстанции, этикетки очень похожи на настоящие. А это значит, что, с большой долей вероятности, осенью 2021 года мы увидим именно iPhone 13 — и никаких iPhone 12s.
Ранее мы рассказали, что в Китае начали продавать подделки Apple Watch Series 7. Купить их для россиян не представляется возможным, однако эти устройства дают неплохую возможность оценить новый дизайн часов, который, вероятно, будет применен и самой Apple.
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