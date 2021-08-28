В сети появились фотографии подделок будущих «умных» часов от Apple — Watch Series 7. Об этом рассказал зарубежный новостной ресурс Gizmochina.
Согласно источнику, фотографии впервые появились в Twitter-аккаунте пользователя с ником MajinBuOfficial. Он выложил «живые» снимки часов, дизайн которых в точности повторяет составленные ранее рендеры Apple Watch Series 7. На фото можно увидеть устройства в трех цветах: Space Gray, Silver и Black.
Внешний вид подделок соответствует тому, что ожидают увидеть аналитики в оригинальных Series 7 в 2021 году. Часы имеют ровные края и прямые углы корпуса вместо скругленных — именно так выглядят iPhone 12, iPad Pro с Face ID и iPad Air. Кроме того, в похожем «заквадраченом» дизайне в начале этого года вышел iMac 24 с чипом M1. Согласно утечкам, Apple собирается привести к единому дизайн-коду все свои устройства, поэтому седьмое поколение Watch ожидается именно в таком дизайне.
Владелец Twitter-аккаунта с фотографиями подделок сообщил, что их цена составляет примерно 60 долларов США. Он утверждает, что такие часы уже продаются на китайских ярмарках и в магазинах. Это вполне может быть правдой, так как китайские умельцы не впервые выпускают подделки «яблочных» девайсов раньше самой Apple, основываясь на учетках и рендерах.
К слову, в марте 2021 года в сети появлялись сведения о том, что в Китае начали активно продаваться подделки AirPods 3-го поколения — в то время многие ожидали, что Apple представит их еще до начала лета, однако этого не случилось.
Ранее мы рассказали, какими будут Apple Watch Series 7. В частности, они могут получить новый датчик.
Согласно источнику, фотографии впервые появились в Twitter-аккаунте пользователя с ником MajinBuOfficial. Он выложил «живые» снимки часов, дизайн которых в точности повторяет составленные ранее рендеры Apple Watch Series 7. На фото можно увидеть устройства в трех цветах: Space Gray, Silver и Black.
Внешний вид подделок соответствует тому, что ожидают увидеть аналитики в оригинальных Series 7 в 2021 году. Часы имеют ровные края и прямые углы корпуса вместо скругленных — именно так выглядят iPhone 12, iPad Pro с Face ID и iPad Air. Кроме того, в похожем «заквадраченом» дизайне в начале этого года вышел iMac 24 с чипом M1. Согласно утечкам, Apple собирается привести к единому дизайн-коду все свои устройства, поэтому седьмое поколение Watch ожидается именно в таком дизайне.
Владелец Twitter-аккаунта с фотографиями подделок сообщил, что их цена составляет примерно 60 долларов США. Он утверждает, что такие часы уже продаются на китайских ярмарках и в магазинах. Это вполне может быть правдой, так как китайские умельцы не впервые выпускают подделки «яблочных» девайсов раньше самой Apple, основываясь на учетках и рендерах.
К слову, в марте 2021 года в сети появлялись сведения о том, что в Китае начали активно продаваться подделки AirPods 3-го поколения — в то время многие ожидали, что Apple представит их еще до начала лета, однако этого не случилось.
Ранее мы рассказали, какими будут Apple Watch Series 7. В частности, они могут получить новый датчик.
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