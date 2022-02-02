



Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX представила новый тариф для доступа в интернет через спутниковую систему Starlink. Тариф называется Starlink Premium и предусматривает значительный прирост скорости при гораздо более высокой абонентской плате.



До сих пор у Starlink был всего один тариф: абонент приобретал комплект оборудования за 499 долларов, а затем платил по 99 долларов в месяц за скорость в пределах 50-250 Мбит/с (максимум 20 Мбит/с на скачивание).



На тарифе Starlink Premium оборудование с более крупной и производительной антенной стоит 2500 долларов, а абонентская плата составляет 499 долларов в месяц. При этом максимальная скорость соединения увеличивается до 500 Мбит/с, а скорость скачивания до 40 Мбит/с. Кроме того, обладателям этого тарифа обещана круглосуточная техническая поддержка и уверенная работа сервиса в экстремальных погодных условиях.



Starlink работает в разных странах мира, в том числе в России. Как подключиться к спутниковому интернету Илона Маска, подробно рассказано здесь.







